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Два автомобиля перевернулись в кювет на рудненской трассе. Четыре человека в больнице
Два автомобиля перевернулись в кювет на рудненской трассе. Четыре человека в больнице
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