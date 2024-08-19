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≡ Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом Костаная для акима области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49900
Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом Костаная для акима области?
Отправлено: 19.08.24 - 15:42
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Вопросы о том, почему бывший аким Костанайской области принял участие в этой экскурсии, задавали наши читатели. По наблюдениям корреспондента «НГ», Нуралы Садуакасов иногда что-то обсуждал с Кумаром Аксакаловым и Маратом Жундубаевым.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16618
Re: Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом...
Отправлено: 19.08.24 - 15:42
#1
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Журналистское расследование которое мы заслужили))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1967
Re: Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом...
Отправлено: 19.08.24 - 15:55
#2
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Цитата:
Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом Костаная для акима области?

Источник:
А разве это запрещено? Нуралы не осужден, продолжает работать и весьма не плохо..опыт огромный
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5656
Re: Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом...
Отправлено: 19.08.24 - 16:12
#3
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Нуралы попал под раздачу! Была такая кампания, местных во власть трудоустраивать! Но до него был Кулагин, личный друг президента, Нуралы поставили , как раз неурожай, после него ещё продлился, в итоге денег было мало, плюс армянские инвесторы, не оправдавшие надежд! Могу сказать по дорогам, как раз этим занимался, Нуралы дали на дороги денег, в 10 раз меньше, чем Архимеду , который пришел, Архимед тоже плохого сказать не могу, сам поживился, и дороги оставил хорошие . Нуралы, он администратор советских времён, если сравнивать с Жундубаевым отстал на века!
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
323
Re: Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом...
Отправлено: 19.08.24 - 16:22
#4
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Дороги от архимеда остались отвратительные, все уже в латках, там на фото не только Мустафаевич, там ещё много интересного, их всех кроме действующего главы области давно пора забыть, время неспокойное, война у соседей, хватит играть в игры: "ти меня увяжаещь?!" "Ветеран госслужбы" какой такой службы? Мало скандалов коррупционных? Все все знают, хорош китайские церемонии разводить, столько достойных людей угробить за годы "независимости", а по простому тотального беззакония
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
313
Re: Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом...
Отправлено: 19.08.24 - 16:47
#5
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Их не надо защищать! Каждому свое! Хорошо, что не посадили за свои кадры. Взялся (областью или городом управлять) за гуж, не говори, что не дюж! Не судите, не будете судимы!
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1368
Re: Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом...
Отправлено: 20.08.24 - 09:50
#6
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Цитата:
abaika95:
Журналистское расследование которое мы заслужили))


В соцсетях комментарии почитайте под публикацией с его фото. Вопросов "зачем он здесь?" было очень много. Так что всё правильно.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А разве это запрещено? Нуралы не осужден, продолжает работать и весьма не плохо..опыт огромный


Да, прям гении все. Помню у Лужкова жена была гениальный бизнесмен, треть Москвы к рукам прибрала, у Назарбаева тоже что не дочка - то либо крупнейший английский рантье, либо у зятя вся энергетика, либо замок в Швейцарии, либо за утильсбор деньги собирает, либо с каждого билета на поезд комиссию стрижёт... Ну, гении все. Чисто гении.

Также и этот, только калибром поменьше. Тот факт, что его не посадили, не делает его не виноватым в большом акиматовском деле: получается, ты очень плохой руководитель, если у тебя все подчинённые миллиардами воруют. Либо сам воровал вместе с ними. Дали уйти без посадки и конфискаций - уйди и не отсвечивай.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1479
Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом Костаная для акима области?
Отправлено: 20.08.24 - 10:24
#7
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Цитата:
Тот самый:
Дали уйти без посадки

Знакомый таксист сказал что за 4 лимончика вечно зеленых :lol:
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1368
Re: Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом...
Отправлено: 20.08.24 - 10:35
#8
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Цитата:
Сабыр:
Знакомый таксист сказал что за 4 лимончика вечно зеленых :lol:


Очень может быть. Если жена Ахметжанова давала взятку в 1 миллион, чтобы ему срок скостили. Деньги с их замороженных счетов пропали, особняк в центре они себе вернули, муж отсидел 3,5 года из положенных 13 лет... Взятка сработала получается.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1368
Re: Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом...
Отправлено: 20.08.24 - 10:37
#9
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Цитата:
Тот самый:
Если жена Ахметжанова давала взятку в 1 миллион


О! Даже 2 млн долларов давала взятку
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6413
Re: Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом...
Отправлено: 20.08.24 - 11:21
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А разве это запрещено


Нет- им формально НИЧЕГО не запрещено: но, он ушёл с этой гос.службы - НЕХОРОШО.
Сидел бы в своей птицефабрике и помалкивал, сунув нос в одно место- денег то до фига, что ему ещё надо.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16618
Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом Костаная для акима области?
Отправлено: 20.08.24 - 11:53
#11
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Цитата:
Тот самый:
В соцсетях комментарии почитайте под публикацией с его фото. Вопросов "зачем он здесь?" было очень много. Так что всё правильно.

а НГ что подрядилось за пиар службу акимата работать?

вопросы к кому были? к акиму он у себя в посте и разложил всё
причем тут СМИ? если на то пошло НГ могло бы вместе с разъяснением акима что усатый там был как ветеран госслужбы тут же дополнить материал скандалами связанными с ним и почему он с акимата ушел))

а так опять же
журналистское расследование которое мы заслужили
просто ПЕРЕДАСТ получился
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1967
Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом Костаная для акима области?
Отправлено: 20.08.24 - 12:05
#12
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Цитата:
Тот самый:
Да, прям гении все. Помню у Лужкова жена была гениальный бизнесмен, треть Москвы к рукам прибрала, у Назарбаева тоже что не дочка

А давай про путина нам расскажи..а мы послушаем!Как он поехал в Азербайджан деньги клянчить , когда война у себя под носом идёт

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 20.08.2024 - 13:08]
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