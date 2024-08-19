Отправлено: - 09:50

abaika95:

Журналистское расследование которое мы заслужили))

ПолиграфЪ Боярышников:

А разве это запрещено? Нуралы не осужден, продолжает работать и весьма не плохо..опыт огромный

Цитата:В соцсетях комментарии почитайте под публикацией с его фото. Вопросов "зачем он здесь?" было очень много. Так что всё правильно.Цитата:Да, прям гении все. Помню у Лужкова жена была гениальный бизнесмен, треть Москвы к рукам прибрала, у Назарбаева тоже что не дочка - то либо крупнейший английский рантье, либо у зятя вся энергетика, либо замок в Швейцарии, либо за утильсбор деньги собирает, либо с каждого билета на поезд комиссию стрижёт... Ну, гении все. Чисто гении.Также и этот, только калибром поменьше. Тот факт, что его не посадили, не делает его не виноватым в большом акиматовском деле: получается, ты очень плохой руководитель, если у тебя все подчинённые миллиардами воруют. Либо сам воровал вместе с ними. Дали уйти без посадки и конфискаций - уйди и не отсвечивай.