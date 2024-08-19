Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом Костаная для акима области?
Отправлено: 19.08.24 - 15:42
Вопросы о том, почему бывший аким Костанайской области принял участие в этой экскурсии, задавали наши читатели. По наблюдениям корреспондента «НГ», Нуралы Садуакасов иногда что-то обсуждал с Кумаром Аксакаловым и Маратом Жундубаевым. Читать новость
Нуралы попал под раздачу! Была такая кампания, местных во власть трудоустраивать! Но до него был Кулагин, личный друг президента, Нуралы поставили , как раз неурожай, после него ещё продлился, в итоге денег было мало, плюс армянские инвесторы, не оправдавшие надежд! Могу сказать по дорогам, как раз этим занимался, Нуралы дали на дороги денег, в 10 раз меньше, чем Архимеду , который пришел, Архимед тоже плохого сказать не могу, сам поживился, и дороги оставил хорошие . Нуралы, он администратор советских времён, если сравнивать с Жундубаевым отстал на века!
Дороги от архимеда остались отвратительные, все уже в латках, там на фото не только Мустафаевич, там ещё много интересного, их всех кроме действующего главы области давно пора забыть, время неспокойное, война у соседей, хватит играть в игры: "ти меня увяжаещь?!" "Ветеран госслужбы" какой такой службы? Мало скандалов коррупционных? Все все знают, хорош китайские церемонии разводить, столько достойных людей угробить за годы "независимости", а по простому тотального беззакония
abaika95: Журналистское расследование которое мы заслужили))
В соцсетях комментарии почитайте под публикацией с его фото. Вопросов "зачем он здесь?" было очень много. Так что всё правильно.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: А разве это запрещено? Нуралы не осужден, продолжает работать и весьма не плохо..опыт огромный
Да, прям гении все. Помню у Лужкова жена была гениальный бизнесмен, треть Москвы к рукам прибрала, у Назарбаева тоже что не дочка - то либо крупнейший английский рантье, либо у зятя вся энергетика, либо замок в Швейцарии, либо за утильсбор деньги собирает, либо с каждого билета на поезд комиссию стрижёт... Ну, гении все. Чисто гении.
Также и этот, только калибром поменьше. Тот факт, что его не посадили, не делает его не виноватым в большом акиматовском деле: получается, ты очень плохой руководитель, если у тебя все подчинённые миллиардами воруют. Либо сам воровал вместе с ними. Дали уйти без посадки и конфискаций - уйди и не отсвечивай.
Сабыр: Знакомый таксист сказал что за 4 лимончика вечно зеленых
Очень может быть. Если жена Ахметжанова давала взятку в 1 миллион, чтобы ему срок скостили. Деньги с их замороженных счетов пропали, особняк в центре они себе вернули, муж отсидел 3,5 года из положенных 13 лет... Взятка сработала получается.
Тот самый: В соцсетях комментарии почитайте под публикацией с его фото. Вопросов "зачем он здесь?" было очень много. Так что всё правильно.
а НГ что подрядилось за пиар службу акимата работать?
вопросы к кому были? к акиму он у себя в посте и разложил всё причем тут СМИ? если на то пошло НГ могло бы вместе с разъяснением акима что усатый там был как ветеран госслужбы тут же дополнить материал скандалами связанными с ним и почему он с акимата ушел))
а так опять же журналистское расследование которое мы заслужили просто ПЕРЕДАСТ получился
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