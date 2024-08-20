Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 08:41

Видели уже пост нацистского батальона Русич что им нужен украинский боец желательно татарин (главное не славянин) для жертвоприношения?

Учитывая что Русич именно что "прославились" расстрелами пленных на камеру и издевательствами то они вполне серьезно хотят убить украинского военного для острастки сейчас.





Я не понимаю в руководстве РФ на всех постах что-ли дегенераты сидят? Они не видят что у них на фронте открыто против мнимых нацистов Украины воюют сейчас открытые русские нацисты? Так причем я бы понял если бы этот русич действительно воевал и дох в штурмах



Так нет же Русич где-то в тылу сидит

И всё что делает за время войны это только расстреливает пленных и издевается над ними раз за разом подставляя Россию под МУС и разбирательства по женевским конвенциям.





Путин Алё проснись старый дед, выпей таблетки и разберись у себя дома уже! У тебя в стране нацисты целые батальоны создают а ты воюешь с соседями.





Либо Путин ничем не управляет в России (только делает вид пыжа свой ботокс) либо он агент запада и делает все чтобы уничтожить и подставить Россию и россиян сейчас