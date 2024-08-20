111: Гога: тебя спросил -Ты понимаешь , что речь идет о комменте за 11 августа ? ***---Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли Если его удалили, мне что там понимать? Значит ты нарушил правила в очередной раз.
----Ты , сожалению , даже не понимаешь , о чем идет речь .
Прикольно, директора похоронных агенств заставляют мирное население Россиян с вилами и лопатами умирать за Путина, тем самым делая себе прибыль. Дожились. Для них и других зетпатриотов, русский народ всего лишь скот, который должен подыхать ради их кармана.
Видели уже пост нацистского батальона Русич что им нужен украинский боец желательно татарин (главное не славянин) для жертвоприношения? Учитывая что Русич именно что "прославились" расстрелами пленных на камеру и издевательствами то они вполне серьезно хотят убить украинского военного для острастки сейчас.
Я не понимаю в руководстве РФ на всех постах что-ли дегенераты сидят? Они не видят что у них на фронте открыто против мнимых нацистов Украины воюют сейчас открытые русские нацисты? Так причем я бы понял если бы этот русич действительно воевал и дох в штурмах
Так нет же Русич где-то в тылу сидит И всё что делает за время войны это только расстреливает пленных и издевается над ними раз за разом подставляя Россию под МУС и разбирательства по женевским конвенциям.
Путин Алё проснись старый дед, выпей таблетки и разберись у себя дома уже! У тебя в стране нацисты целые батальоны создают а ты воюешь с соседями.
Либо Путин ничем не управляет в России (только делает вид пыжа свой ботокс) либо он агент запада и делает все чтобы уничтожить и подставить Россию и россиян сейчас
Вчера меня не было в информационном пространстве, хотел узнать, что с головой украинского военного насаженной на кол(ужасно), это действительно морпехи ТОФ или фейк? Всё же таки, даже не нейтральные распространили, а военкоры, потом быстро удалили правда?
111: Прикольно, директора похоронных агенств заставляют мирное население Россиян с вилами и лопатами умирать.../quote]
Ниже в видео у Антона Хардина, он так говорит, мол мужики вы почему убегаете, типа края перепутали, копайте окопы, развозите питание, отдайте тачки, якобы нужно защищать курскую область и.т.д. В начале женщина говорит, что телик всё врёт, не верьте, чиновники, полицейские, пожарные убежали, никто эвакуацией мирных граждан не занимался. Вот где лозунги: своих не бросаем, можем повторить. В конце видео мужик отмечает, что ютуб зависает или отключили чтобы мы правду не видели, общем становимся рабами и.т.д.
если в россии война идет враг уже на российской земле че мужики то бегут?)) где партизанские отряды? где всенородное ополчение и защита своих домов? нет здоровые мужики бегут а за них должны почемуто 18 летние пацаны с Челябинска и камчатки подыхать там как это в россии работает? по идиотскому как всегда
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