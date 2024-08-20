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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40385
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 00:37
#10771
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Цитата:
Гога:
Как всегда ушел от ответа , за пивом пошел

От глупого вопроса, мол что там в удаленном комментарии?
Я Бог?
Не за пивом, а фильм с суженной смотрим, сейчас посуду моет, пауза
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10873
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 00:49
#10772
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Цитата:
111:
Гога: тебя спросил -Ты понимаешь , что речь идет о комменте за 11 августа ? ***---Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли Если его удалили, мне что там понимать? Значит ты нарушил правила в очередной раз.

----Ты , сожалению , даже не понимаешь , о чем идет речь .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10873
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 00:51
#10773
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Цитата:
111:
сейчас посуду моет

---посудомоечную машину купи. Ах , да , воду в баклажках придется носит :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10873
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 00:56
#10774
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Цитата:
111:
мол что там в удаленном комментарии?

---Про это даже не идет . Речь о том , что ты не понимаешь , что речь идет о комменте от 11 августа . А ты говоришь о комменте вчерашнем .Теперь хоть понял что - нибудь ? :-x :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10873
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 01:02
#10775
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Цитата:
111:
Я Бог

----Даже слов нет :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40385
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 01:31
#10776
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Прикольно, директора похоронных агенств заставляют мирное население Россиян с вилами и лопатами умирать за Путина, тем самым делая себе прибыль.
Дожились.
Для них и других зетпатриотов, русский народ всего лишь скот, который должен подыхать ради их кармана.




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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40385
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 01:32
#10777
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Цитата:
Гога:
-Ты , сожалению , даже не понимаешь , о чем идет речь .

Повторяю, я Бог и должен все знать, что в удаленном комменте написано?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40385
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 01:33
#10778
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Цитата:
Гога:
посудомоечную машину купи

Может и жену выкинуть, как ненужную вещь?
Посудомойку, потом токалку..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10873
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 02:30
#10779
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Цитата:
111:
Может и жену выкинуть

---Руки жены побереги , *любящий* в кавычках муж . А то по 4 пакета таскает . :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10873
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 02:32
#10780
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Цитата:
111:
Повторяю,

----Повторяю ----Речь о том , что ты не понимаешь , что речь идет о комменте от 11 августа . А ты говоришь о комменте вчерашнем .Теперь хоть понял что - нибудь ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 08:41
#10781
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Видели уже пост нацистского батальона Русич что им нужен украинский боец желательно татарин (главное не славянин) для жертвоприношения?
Учитывая что Русич именно что "прославились" расстрелами пленных на камеру и издевательствами то они вполне серьезно хотят убить украинского военного для острастки сейчас.


Я не понимаю в руководстве РФ на всех постах что-ли дегенераты сидят? Они не видят что у них на фронте открыто против мнимых нацистов Украины воюют сейчас открытые русские нацисты? Так причем я бы понял если бы этот русич действительно воевал и дох в штурмах

Так нет же Русич где-то в тылу сидит
И всё что делает за время войны это только расстреливает пленных и издевается над ними раз за разом подставляя Россию под МУС и разбирательства по женевским конвенциям.


Путин Алё проснись старый дед, выпей таблетки и разберись у себя дома уже! У тебя в стране нацисты целые батальоны создают а ты воюешь с соседями.


Либо Путин ничем не управляет в России (только делает вид пыжа свой ботокс) либо он агент запада и делает все чтобы уничтожить и подставить Россию и россиян сейчас
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5656
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 09:57
#10782
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Цитата:
abaika95:

Вчера меня не было в информационном пространстве, хотел узнать, что с головой украинского военного насаженной на кол(ужасно), это действительно морпехи ТОФ или фейк? Всё же таки, даже не нейтральные распространили, а военкоры, потом быстро удалили правда?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 11:57
#10783
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Цитата:
saba:
что с головой украинского военного насаженной на кол(ужасно)

первый раз слышу

учитывая какие зверства российские бойцы творят в мали рубя там крестьян тяпками и топорами
то не удивлюсь что они там и с украинцами творят такое же

звери и есть
и теперь за эти зверства получать будут российские срочники которых уже гонят в курск на убой
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5772
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 11:57
#10784
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111:
Прикольно, директора похоронных агенств заставляют мирное население Россиян с вилами и лопатами умирать.../quote]

Ниже в видео у Антона Хардина, он так говорит, мол мужики вы почему убегаете, типа края перепутали, копайте окопы, развозите питание, отдайте тачки, якобы нужно защищать курскую область и.т.д. В начале женщина говорит, что телик всё врёт, не верьте, чиновники, полицейские, пожарные убежали, никто эвакуацией мирных граждан не занимался. Вот где лозунги: своих не бросаем, можем повторить. В конце видео мужик отмечает, что ютуб зависает или отключили чтобы мы правду не видели, общем становимся рабами и.т.д.

Подробнее здесь:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 12:00
#10785
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этот похоронщик такто прав

если в россии война идет
враг уже на российской земле
че мужики то бегут?)) где партизанские отряды? где всенородное ополчение и защита своих домов?
нет здоровые мужики бегут а за них должны почемуто 18 летние пацаны с Челябинска и камчатки подыхать там
как это в россии работает? по идиотскому как всегда
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