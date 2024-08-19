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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:06
#10756
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Цитата:
111:
читать?

---Неплохо бы было внимательно читать :lol: :lol: :lol: Разговор то идет про ***---Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли .*** удаление 11 августа . Кстати , там и тебя удалили . Но потом ---восстановили .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:22
#10757
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Цитата:
Гога:
Пальчики

А что там?
Тащишься что ли от них?

[Исправлено: 111, 19.08.2024 - 23:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:24
#10758
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Цитата:
Гога:
Кстати , там и тебя удалили

Мне какая разница?
Раз нарушил, значит правильно, никто еще не умирал от этого
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:25
#10759
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Цитата:
maxsaf:
Ссылку давай. Или ты

Да ты каждый раз чешешь, не пуду, не хачу, встаешь в такую позу, как сегодня
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:27
#10760
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Цитата:
111:
Тащишься что ли от них?

---Ты спросил - я ответил
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:28
#10761
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Цитата:
111:

----А вот когда я у тебя спрашиваю - ты не отвечаешь :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:11
#10762
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Цитата:
Гога:
вот когда я у тебя спрашиваю - ты не отвечаешь

Что ты у меня спрашиваешь, любитель Путина?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:19
#10763
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А в начале то какие зетники были, всех украинцев уничтожить, денацифицировать, отобрать право называться украинцем, размазать..
А сейчас...
- Я ни хател этого, я не кричал Крымнаш, я просто казахофоб....
Иные уж исчезли, понял, что все что делает Путин, это просто какое то непонятное и бессмысленное Безумие по отношению и к русским и к русскоязычной огромной части Украины, так и тут в Казахстане, где после 2014го года начинают требовать в некоторых госорганах знание казахского языка.
Даже я, чтобы не позорится, отдал ребенка в казахский детсад, пусть уж знает наш государственный тоже, чем быть дебилом и зетпатриотом Путина, зная тут только один язык..

[Исправлено: 111, 20.08.2024 - 00:21]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:37
#10764
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Цитата:
111:
любитель Путина?

----Кто это тебе сказал ? Сам придумал ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:40
#10765
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Цитата:
111:
Что ты у меня спрашиваешь,

---Я тебя спросил -Ты понимаешь , что речь идет о комменте за 11 августа ? ***---Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли .***
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:50
#10766
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Цитата:
111:
Даже я, чтобы не позорится, отдал ребенка в казахский детсад, пусть уж знает наш государственный тоже, чем быть дебилом и зетпатриотом Путина, зная тут только один язык..

---Сам то понял , что написал :lol: :lol: :lol: Ты сколько языков знаешь? :lol: ;-) :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16613
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:59
#10767
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Цитата:
maxsaf:
Не говори гоп пока не испаришься)

Макс 5 лет всех пугал российскими танками
Вот кабы чё то российские танки быстро нас на место поставят
В итоге танки эти догорают в кустах под Курском
Теперь у Макса последний аргумент
Ядерное оружие)
Вот ка бы чё Россия ядерным зарядом по нам пальнет))
Смехота да и только Цитата:
maxsaf:
Зеленский рукоплескал, остальное не принципиально

Ну он же не знал что ваши идиоты ссовца притащат
Канадцы то как дети видимо)))Цитата:
maxsaf:
Ну кто-то где-то сидит наверное, мне то что с того. Пусть сидят, я их не трогаю,

Ну вот Макс признался в любви к Украине и зеленскому)
Цитата:
maxsaf:
Если я правильно тебя понял, то тебя устраивает мое общество. Так уж и быть - задержусь здесь на подольше

А я что тебя выгоняю?Цитата:
maxsaf:
Канада - есть метрополии - Англия и Франция. Навязали тут свои два языка. Канада получила независимость, причем не так, как Казахстан или Украина - подарок с неба, а в борьбе получила независимость.

Аааа
Помню да изучали в школе

Великая война за независимость Канады против Британии
Какие бои были
Какие сражения)))
Поэтому наверно в Канаде памятники британским королям до сих пор
И Канада в британском содружестве состоит (по сути заново переименования империя)
И день рождения короля Британии для вас национальный праздник!

Канадцы не рабы! Они независимость свою отстояли (хрен понять где правда, В очереди в туалет наверно)))
Цитата:
maxsaf:
И тем не менее тут ни у кого нет даже мысли отказаться от языков своих бывших метрополий потому что тут люди понимают ценность этих языков.

Нет
Просто тебе в школе надо было хорошо учится
И знать что Канада заселена англичанами в большинстве и Канада как была английской колонией так и осталась и англичанам отказываться от своего родного языка это тупость.
Французам же первым колонизаторам Канады оставили гетто чтобы те не вякали

А где там местные то? Реальные канадцы? Племена ирокезов и всяких потомаков? Цитата:
Нурбанчик:
И так почти ни чего не возят по ж/д например,

Съезди на границу
Посмотри сколько фур стоит
И все на Россию стоят
Чето вывозят
Начиная от машин кончая компами
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 00:03
#10768
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----Как всегда ушел от ответа , за пивом пошел :lol: :lol: :lol:
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