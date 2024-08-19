Отправлено: - 23:59

maxsaf:

Не говори гоп пока не испаришься)

maxsaf:

Зеленский рукоплескал, остальное не принципиально

maxsaf:

Ну кто-то где-то сидит наверное, мне то что с того. Пусть сидят, я их не трогаю,

maxsaf:

Если я правильно тебя понял, то тебя устраивает мое общество. Так уж и быть - задержусь здесь на подольше

maxsaf:

Канада - есть метрополии - Англия и Франция. Навязали тут свои два языка. Канада получила независимость, причем не так, как Казахстан или Украина - подарок с неба, а в борьбе получила независимость.

maxsaf:

И тем не менее тут ни у кого нет даже мысли отказаться от языков своих бывших метрополий потому что тут люди понимают ценность этих языков.

Нурбанчик:

И так почти ни чего не возят по ж/д например,

Цитата:Макс 5 лет всех пугал российскими танкамиВот кабы чё то российские танки быстро нас на место поставятВ итоге танки эти догорают в кустах под КурскомТеперь у Макса последний аргументЯдерное оружие)Вот ка бы чё Россия ядерным зарядом по нам пальнет))Смехота да и только Цитата:Ну он же не знал что ваши идиоты ссовца притащатКанадцы то как дети видимо)))Цитата:Ну вот Макс признался в любви к Украине и зеленскому)Цитата:А я что тебя выгоняю?Цитата:АаааПомню да изучали в школеВеликая война за независимость Канады против БританииКакие бои былиКакие сражения)))Поэтому наверно в Канаде памятники британским королям до сих порИ Канада в британском содружестве состоит (по сути заново переименования империя)И день рождения короля Британии для вас национальный праздник!Канадцы не рабы! Они независимость свою отстояли (хрен понять где правда, В очереди в туалет наверно)))Цитата:НетПросто тебе в школе надо было хорошо учитсяИ знать что Канада заселена англичанами в большинстве и Канада как была английской колонией так и осталась и англичанам отказываться от своего родного языка это тупость.Французам же первым колонизаторам Канады оставили гетто чтобы те не вякалиА где там местные то? Реальные канадцы? Племена ирокезов и всяких потомаков? Цитата:Съезди на границуПосмотри сколько фур стоитИ все на Россию стоятЧето вывозятНачиная от машин кончая компами