Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:06
Цитата:
---Неплохо бы было внимательно читать Разговор то идет про ***---Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли .*** удаление 11 августа . Кстати , там и тебя удалили . Но потом ---восстановили .
111:
читать?
читать?
---Неплохо бы было внимательно читать Разговор то идет про ***---Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли .*** удаление 11 августа . Кстати , там и тебя удалили . Но потом ---восстановили .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:22
Цитата:
А что там?
Тащишься что ли от них?
[Исправлено: 111, 19.08.2024 - 23:23]
Гога:
Пальчики
Пальчики
А что там?
Тащишься что ли от них?
[Исправлено: 111, 19.08.2024 - 23:23]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:24
Цитата:
Мне какая разница?
Раз нарушил, значит правильно, никто еще не умирал от этого
Гога:
Кстати , там и тебя удалили
Кстати , там и тебя удалили
Мне какая разница?
Раз нарушил, значит правильно, никто еще не умирал от этого
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:25
Цитата:
Да ты каждый раз чешешь, не пуду, не хачу, встаешь в такую позу, как сегодня
maxsaf:
Ссылку давай. Или ты
Ссылку давай. Или ты
Да ты каждый раз чешешь, не пуду, не хачу, встаешь в такую позу, как сегодня
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:27
Цитата:
---Ты спросил - я ответил
111:
Тащишься что ли от них?
Тащишься что ли от них?
---Ты спросил - я ответил
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 22:28
Цитата:
----А вот когда я у тебя спрашиваю - ты не отвечаешь
111:
----А вот когда я у тебя спрашиваю - ты не отвечаешь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:11
Цитата:
Что ты у меня спрашиваешь, любитель Путина?
Гога:
вот когда я у тебя спрашиваю - ты не отвечаешь
вот когда я у тебя спрашиваю - ты не отвечаешь
Что ты у меня спрашиваешь, любитель Путина?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:19
А в начале то какие зетники были, всех украинцев уничтожить, денацифицировать, отобрать право называться украинцем, размазать..
А сейчас...
- Я ни хател этого, я не кричал Крымнаш, я просто казахофоб....
Иные уж исчезли, понял, что все что делает Путин, это просто какое то непонятное и бессмысленное Безумие по отношению и к русским и к русскоязычной огромной части Украины, так и тут в Казахстане, где после 2014го года начинают требовать в некоторых госорганах знание казахского языка.
Даже я, чтобы не позорится, отдал ребенка в казахский детсад, пусть уж знает наш государственный тоже, чем быть дебилом и зетпатриотом Путина, зная тут только один язык..
[Исправлено: 111, 20.08.2024 - 00:21]
А сейчас...
- Я ни хател этого, я не кричал Крымнаш, я просто казахофоб....
Иные уж исчезли, понял, что все что делает Путин, это просто какое то непонятное и бессмысленное Безумие по отношению и к русским и к русскоязычной огромной части Украины, так и тут в Казахстане, где после 2014го года начинают требовать в некоторых госорганах знание казахского языка.
Даже я, чтобы не позорится, отдал ребенка в казахский детсад, пусть уж знает наш государственный тоже, чем быть дебилом и зетпатриотом Путина, зная тут только один язык..
[Исправлено: 111, 20.08.2024 - 00:21]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:37
Цитата:
----Кто это тебе сказал ? Сам придумал ?
111:
любитель Путина?
любитель Путина?
----Кто это тебе сказал ? Сам придумал ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:40
Цитата:
---Я тебя спросил -Ты понимаешь , что речь идет о комменте за 11 августа ? ***---Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли .***
111:
Что ты у меня спрашиваешь,
Что ты у меня спрашиваешь,
---Я тебя спросил -Ты понимаешь , что речь идет о комменте за 11 августа ? ***---Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли .***
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:50
Цитата:
---Сам то понял , что написал Ты сколько языков знаешь?
111:
Даже я, чтобы не позорится, отдал ребенка в казахский детсад, пусть уж знает наш государственный тоже, чем быть дебилом и зетпатриотом Путина, зная тут только один язык..
Даже я, чтобы не позорится, отдал ребенка в казахский детсад, пусть уж знает наш государственный тоже, чем быть дебилом и зетпатриотом Путина, зная тут только один язык..
---Сам то понял , что написал Ты сколько языков знаешь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16613
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 23:59
Цитата:
Макс 5 лет всех пугал российскими танками
Вот кабы чё то российские танки быстро нас на место поставят
В итоге танки эти догорают в кустах под Курском
Теперь у Макса последний аргумент
Ядерное оружие)
Вот ка бы чё Россия ядерным зарядом по нам пальнет))
Смехота да и только Цитата:
Ну он же не знал что ваши идиоты ссовца притащат
Канадцы то как дети видимо)))Цитата:
Ну вот Макс признался в любви к Украине и зеленскому)
Цитата:
А я что тебя выгоняю?Цитата:
Аааа
Помню да изучали в школе
Великая война за независимость Канады против Британии
Какие бои были
Какие сражения)))
Поэтому наверно в Канаде памятники британским королям до сих пор
И Канада в британском содружестве состоит (по сути заново переименования империя)
И день рождения короля Британии для вас национальный праздник!
Канадцы не рабы! Они независимость свою отстояли (хрен понять где правда, В очереди в туалет наверно)))
Цитата:
Нет
Просто тебе в школе надо было хорошо учится
И знать что Канада заселена англичанами в большинстве и Канада как была английской колонией так и осталась и англичанам отказываться от своего родного языка это тупость.
Французам же первым колонизаторам Канады оставили гетто чтобы те не вякали
А где там местные то? Реальные канадцы? Племена ирокезов и всяких потомаков? Цитата:
Съезди на границу
Посмотри сколько фур стоит
И все на Россию стоят
Чето вывозят
Начиная от машин кончая компами
maxsaf:
Не говори гоп пока не испаришься)
Не говори гоп пока не испаришься)
Макс 5 лет всех пугал российскими танками
Вот кабы чё то российские танки быстро нас на место поставят
В итоге танки эти догорают в кустах под Курском
Теперь у Макса последний аргумент
Ядерное оружие)
Вот ка бы чё Россия ядерным зарядом по нам пальнет))
Смехота да и только Цитата:
maxsaf:
Зеленский рукоплескал, остальное не принципиально
Зеленский рукоплескал, остальное не принципиально
Ну он же не знал что ваши идиоты ссовца притащат
Канадцы то как дети видимо)))Цитата:
maxsaf:
Ну кто-то где-то сидит наверное, мне то что с того. Пусть сидят, я их не трогаю,
Ну кто-то где-то сидит наверное, мне то что с того. Пусть сидят, я их не трогаю,
Ну вот Макс признался в любви к Украине и зеленскому)
Цитата:
maxsaf:
Если я правильно тебя понял, то тебя устраивает мое общество. Так уж и быть - задержусь здесь на подольше
Если я правильно тебя понял, то тебя устраивает мое общество. Так уж и быть - задержусь здесь на подольше
А я что тебя выгоняю?Цитата:
maxsaf:
Канада - есть метрополии - Англия и Франция. Навязали тут свои два языка. Канада получила независимость, причем не так, как Казахстан или Украина - подарок с неба, а в борьбе получила независимость.
Канада - есть метрополии - Англия и Франция. Навязали тут свои два языка. Канада получила независимость, причем не так, как Казахстан или Украина - подарок с неба, а в борьбе получила независимость.
Аааа
Помню да изучали в школе
Великая война за независимость Канады против Британии
Какие бои были
Какие сражения)))
Поэтому наверно в Канаде памятники британским королям до сих пор
И Канада в британском содружестве состоит (по сути заново переименования империя)
И день рождения короля Британии для вас национальный праздник!
Канадцы не рабы! Они независимость свою отстояли (хрен понять где правда, В очереди в туалет наверно)))
Цитата:
maxsaf:
И тем не менее тут ни у кого нет даже мысли отказаться от языков своих бывших метрополий потому что тут люди понимают ценность этих языков.
И тем не менее тут ни у кого нет даже мысли отказаться от языков своих бывших метрополий потому что тут люди понимают ценность этих языков.
Нет
Просто тебе в школе надо было хорошо учится
И знать что Канада заселена англичанами в большинстве и Канада как была английской колонией так и осталась и англичанам отказываться от своего родного языка это тупость.
Французам же первым колонизаторам Канады оставили гетто чтобы те не вякали
А где там местные то? Реальные канадцы? Племена ирокезов и всяких потомаков? Цитата:
Нурбанчик:
И так почти ни чего не возят по ж/д например,
И так почти ни чего не возят по ж/д например,
Съезди на границу
Посмотри сколько фур стоит
И все на Россию стоят
Чето вывозят
Начиная от машин кончая компами
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 00:03
----Как всегда ушел от ответа , за пивом пошел
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать