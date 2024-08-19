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≡ Call-центр для абитуриентов, не получивших образовательный грант, работает в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49898
Call-центр для абитуриентов, не получивших образовательный грант, работает в Казахстане
Отправлено: 19.08.24 - 23:26
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В Казахстане работает специальный Call-центр для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год, сообщает министерство науки и высшего образования.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40374
Re: Call-центр для абитуриентов, не получивших образовательный...
Отправлено: 19.08.24 - 23:26
#1
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Повезло нашему, бесплатно поступил.
Иначе чемодан вокзал и армия с отбивом головы..
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