Re: Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного...

Отправлено: - 12:39

Писатель статьи здесь защищает чужой кошелек, т.е. он предлагает, гос-ву не брать с богатых страховые суммы от процентов, а брать фиксированную сумму, т.е. одинаковую для всех граждан страны! Это в корне неправильно! Пусть те, в том числе и писатель статьи, кто считает, что 2% отчислений много, соберут 50000 подписей и подадут жалобу в Правительство РК, в Фонд страхования РК, в Министерство здравоохранения РК и там пусть доказывают, кому в Казахстане жить и лечиться хорошо! Тот кто отчисляет больше от суммы заработанной или полученной, то он собирает за себя, а не за другого. Пусть проситель за богатых, сначала просит у Президента РК, Правительства поднять зарплату на 850 000 тенге для социально уязвимых слоев населения. Думаю высокооплачиваемые никогда не обеднеют, если будут вкладываться в ФОМС, а не жадничать! То есть богатые отталкивают от себя народ, получающий ежемесячно доход в размере 85 000 тенге, поэтому нужно такому народу думать как повысить доход: за счет гос-ва или за счет богатых!