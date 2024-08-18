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Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49898
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 18.08.24 - 22:22
Система обязательного социального медицинского страхования в Казахстане играет ключевую роль в обеспечении доступности медицинских услуг для всех граждан. Однако существуют аспекты, которые вызывают вопросы о справедливости и эффективности данной системы. В этой статье я постарался рассмотреть основные аспекты, говорящие о несправедливости системы, а также предлагаю возможные варианты по улучшению законодательства.
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Re: Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного...
Отправлено: 18.08.24 - 22:22
Вывод один: не с того боку к проблеме подход описан. В корне ошибочный.
Медицина должна быть полностью бесплатна для всех и во всех случаях. От первичного приёма у участкового терапевта до самых сложных операций.
Только в этом случае профильное министерство имеет право называться министерством здравоохранения. Ибо оно будет заниматься профилактикой заболеваний и лечением больных с бОльшей эффективностью. Ибо будет экономить деньги налогоплательщиков.
А пока у нас вместо министерства здравоохранение имеет место быть министерство по оказанию медицинских услуг - банальный бизнес на здоровье людей. В такой системе и этому министерству, и государству выгодно, чтобы люди больше болели.
Всё просто.
Медицина должна быть полностью бесплатна для всех и во всех случаях. От первичного приёма у участкового терапевта до самых сложных операций.
Только в этом случае профильное министерство имеет право называться министерством здравоохранения. Ибо оно будет заниматься профилактикой заболеваний и лечением больных с бОльшей эффективностью. Ибо будет экономить деньги налогоплательщиков.
А пока у нас вместо министерства здравоохранение имеет место быть министерство по оказанию медицинских услуг - банальный бизнес на здоровье людей. В такой системе и этому министерству, и государству выгодно, чтобы люди больше болели.
Всё просто.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1964
Re: Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного...
Отправлено: 18.08.24 - 22:48
Цитата:
У бесплатной медицины нет будущего!
Skeptic:
Медицина должна быть полностью бесплатна для всех и во всех случаях. От первичного приёма у участкового терапевта до самых сложных операций.
Медицина должна быть полностью бесплатна для всех и во всех случаях. От первичного приёма у участкового терапевта до самых сложных операций.
У бесплатной медицины нет будущего!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5655
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 18.08.24 - 23:35
Цитата:
У платной медицины в виде нашего ОСМС будущее тоже сомнительно, скорее всего нас ждёт череда реформ, а доведут ли до ума, с нынешним правительством точно нет!
ПолиграфЪ Боярышников:
У бесплатной медицины нет будущего!
У бесплатной медицины нет будущего!
У платной медицины в виде нашего ОСМС будущее тоже сомнительно, скорее всего нас ждёт череда реформ, а доведут ли до ума, с нынешним правительством точно нет!
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 19.08.24 - 10:32
У нашей медицины не будет будущего до тех пор, пока главным критерием оценки эффективности больниц и поликлиник является сумма, поступающая в кассу.
Вот когда оценивать медучреждения будут не по прибыли, а по снижению/росту заболеваемости в регионе, тогда можно будет говорить и о наличии в стране здравоохранения.
[Исправлено: Skeptic, 19.08.2024 - 11:33]
Вот когда оценивать медучреждения будут не по прибыли, а по снижению/росту заболеваемости в регионе, тогда можно будет говорить и о наличии в стране здравоохранения.
[Исправлено: Skeptic, 19.08.2024 - 11:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 313
Re: Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного...
Отправлено: 19.08.24 - 12:39
Писатель статьи здесь защищает чужой кошелек, т.е. он предлагает, гос-ву не брать с богатых страховые суммы от процентов, а брать фиксированную сумму, т.е. одинаковую для всех граждан страны! Это в корне неправильно! Пусть те, в том числе и писатель статьи, кто считает, что 2% отчислений много, соберут 50000 подписей и подадут жалобу в Правительство РК, в Фонд страхования РК, в Министерство здравоохранения РК и там пусть доказывают, кому в Казахстане жить и лечиться хорошо! Тот кто отчисляет больше от суммы заработанной или полученной, то он собирает за себя, а не за другого. Пусть проситель за богатых, сначала просит у Президента РК, Правительства поднять зарплату на 850 000 тенге для социально уязвимых слоев населения. Думаю высокооплачиваемые никогда не обеднеют, если будут вкладываться в ФОМС, а не жадничать! То есть богатые отталкивают от себя народ, получающий ежемесячно доход в размере 85 000 тенге, поэтому нужно такому народу думать как повысить доход: за счет гос-ва или за счет богатых!
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 19.08.24 - 21:57
О, конечно, вы правы – всё должно быть абсолютно бесплатным! Просто по волшебству сделать так, чтобы врачи, медицинские учреждения и оборудование оплачивались из гос бюджета. Министерство волшебного здравоохранения – звучит прекрасно, не так ли?Но, к сожалению, в реальном мире ресурсы ограничены, и нужно как-то находить баланс между качеством медицинских услуг и их доступностью. Конечно, можно мечтать о полностью бесплатной медицине, но пока придётся обходится тем, что есть, и стремиться к улучшению существующей системы. Ваши идеи, безусловно, помогут нам быстрее достичь утопии.
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 19.08.24 - 21:58
Ах, как бы здорово было, если бы всё решалось сбором подписей и подачей жалоб! Конечно, правительство, фонды и министерства просто сидят и ждут, когда же народ соберёт 50000 подписей, чтобы начать что-то делать. Удивительно, почему до сих пор никто не догадался об этом простом и эффективном методе!А если серьёзно, уравнивание страховых взносов для всех – это действительно гениальное решение. Ведь богатые должны платить больше, чтобы бедные могли жить лучше, верно? Забавно, как легко решаются все проблемы с помощью простой логики. Надеюсь, ваши предложения помогут поднять доходы населения до небес и сделать мир лучше и справедливее.
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 19.08.24 - 22:12
Комментарий проходит проверку.
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 19.08.24 - 22:13
Комментарий проходит проверку.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 806
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 19.08.24 - 22:33
Не знаю. Я бы все-таки разделил взносы обязательные и добровольные. То есть за обязательные человек получает то и то. За добровольные вдобавок это и это. Насколько это дискриминация? Да не насколько. Условный гражданин с низким доходом не может позволить себе заиметь кучу вещей, которые может гражданин с высоким доходом. И что это, во всех случаях дискриминация получается? Нет.
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 19.08.24 - 22:49
Комментарий проходит проверку.
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