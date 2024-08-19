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≡ Четыре человека, включая ребенка, попали в больницу из-за ДТП на рудненской трассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49897
Четыре человека, включая ребенка, попали в больницу из-за ДТП на рудненской трассе
Отправлено: 19.08.24 - 20:28
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Согласно предварительным данным, оглашенным полицией, 22-летний водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем HAVAL.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40365
Re: Четыре человека, включая ребенка, попали в больницу из-за...
Отправлено: 19.08.24 - 20:28
#1
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Там недалеко, уже ближе к Костанаю, два авто улетели где то час назад, с дороги.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
313
Re: Четыре человека, включая ребенка, попали в больницу из-за...
Отправлено: 19.08.24 - 20:40
#2
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Кучеры этих авто отметились своей прытью и как результат травмы! Страховую сумму надо отменить, поскольку она расхолаживает кучера авто и настраивает его на преступную самонадеянность, а именно не соблюдать скоростной режим! Предлагаю провести изменения в ЗРК об обязательном страховании ГПО кучера, а именно: ущерб за имущественный вред должен будет возмещать лицо виновное в совершении ДТП, а не страховая компания! Вот тогда шумахеры начнут понимать, что не надо гнать лошадей, поскольку если он совершит ДТП, то будет платить со своего кармана, вместо страховой компании!
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
805
Re: Четыре человека, включая ребенка, попали в больницу из-за...
Отправлено: 19.08.24 - 21:10
#3
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О! Камри! Автомобиль для нищих понтов. Вождение соответствующее.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40365
Четыре человека, включая ребенка, попали в больницу из-за ДТП на рудненской трассе
Отправлено: 19.08.24 - 21:15
#4
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Цитата:
Карачун:
Автомобиль для нищих понтов.

Качественный и недорогой авто за свою цену, очень стойкий.
Тут мы видим, что вылетев на встречку и удары в боковую, никто не погиб, хотя встречка это гораздо больше 150ти км, тут наверно все 200 в общем.
Понты тут ни причем.
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
805
Четыре человека, включая ребенка, попали в больницу из-за ДТП на рудненской трассе
Отправлено: 19.08.24 - 21:49
#5
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Цитата:
111:
Качественный и недорогой авто

...это поло седан. Из знакомых мне людей, кому автомобиль потребен единственное как средство передвижения, нет ни одного кто хотел бы камри.
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