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≡ Ребенка унесло течением реки - Поиски мальчика ведут спасатели Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49897
Ребенка унесло течением реки - Поиски мальчика ведут спасатели Костанайской области
Отправлено: 19.08.24 - 20:52
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Несчастный случай произошел 18 августа в поселке Козыревка района Б.Майлина. При переходе по земляной насыпи через реку Тобол по неосторожности упали в воду мужчина и 8-летний мальчик.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40365
Re: Ребенка унесло течением реки - Поиски мальчика ведут...
Отправлено: 19.08.24 - 20:52
#1
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Там не должны быть ограждения?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40365
Re: Ребенка унесло течением реки - Поиски мальчика ведут...
Отправлено: 19.08.24 - 21:02
#2
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Раз там такой переход, надо наказывать всех чиновников вплоть до акима области, который ничего за пределами Костаная не контролирует

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