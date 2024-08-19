Отправлено: - 17:35

saba:

Что газ довели до уровня 125 тенге, кому то стало лучше? Нет привело к Кантару!

Цитата:Любители беззакония! По вашему никогда не будет! Гос-во должно быть грамотным, компетентным, жестким, умеющим ответить на беспредел, а не жалостливым, не подтирающим кому-то сопли! Не имейте привычки защищать и поощрять своими действиями и бездействиями нарушителей закона, вакханалию, хаос, тем самым вы можете помогать разрушить гос-во! Только законность в гос-ве будет удерживать гос-во не развалиться и не даст попасть в кабалу другому гос-ву!