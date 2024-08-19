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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 03:43
Цитата:
Неспеша пьешь когда - хороша жизнь
Гога:
Ужас , а не пальчики !
Ужас , а не пальчики !
Неспеша пьешь когда - хороша жизнь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16612
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 10:46
Цитата:
а что курск не может стать украинским? почему нет? кто может этому помешать? россия с фейковым яо?))) не смеши
весь мир уже ржет над россией) Цитата:
видишь в чем разница между канадой и украиной
в украине не приглашали нацистов из сс в парламент и не рукоплескали им
а в канаде умудрились об****тся))
Цитата:
а тут думаешь ципсо не сидит?))
Цитата:
вот две причины отвалалилось
Цитата:
чего терпеть? я ржу и стебусь над тобой)
Цитата:
разбитый и разваленный донбасс?
нафиг он уже нужен
курск вон целый надо брать
путин мог поменять две области на переговрах? вполне же да?)Цитата:
ну а с какими ты там КУстанайцами мог в саунах сидеть
только с шниперсонами и шниперштейнами которые в 90ые отсюда ломанулись крича что они чистые дойчи) Цитата:
а что российский идиотизм надо с грустью читать?)) Цитата:
тоже заметил что макс сдал назад по теме украины
боится)) Цитата:
ну тебе как лгбт активисту этого сильно хочется конечно
но боюсь тебя огорчить
не все такие как ты))
maxsaf:
ломанулись на Курск, вместо того чтобы свой Донбасс вернуть. Дурдом
ломанулись на Курск, вместо того чтобы свой Донбасс вернуть. Дурдом
а что курск не может стать украинским? почему нет? кто может этому помешать? россия с фейковым яо?))) не смеши
весь мир уже ржет над россией) Цитата:
maxsaf:
Видишь в чем разница между Канадой и Украиной: в Канаде заметили ошибку, исправили, извинились. А в Украине этому Хунке и сейчас бы рукоплескали.
Видишь в чем разница между Канадой и Украиной: в Канаде заметили ошибку, исправили, извинились. А в Украине этому Хунке и сейчас бы рукоплескали.
видишь в чем разница между канадой и украиной
в украине не приглашали нацистов из сс в парламент и не рукоплескали им
а в канаде умудрились об****тся))
Цитата:
maxsaf:
Скорее всего не знает, я же не бегаю по всем подряд сайтам и пабликам с лозунгами против Украины. Я сижу только здесь, на этом форуме
Скорее всего не знает, я же не бегаю по всем подряд сайтам и пабликам с лозунгами против Украины. Я сижу только здесь, на этом форуме
а тут думаешь ципсо не сидит?))
Цитата:
maxsaf:
Ну это вряд ли - тут у нас климат один в один, так что снова мимо
Ну это вряд ли - тут у нас климат один в один, так что снова мимо
вот две причины отвалалилось
Цитата:
maxsaf:
Причина сама меня нашла, терпи теперь
Причина сама меня нашла, терпи теперь
чего терпеть? я ржу и стебусь над тобой)
Цитата:
maxsaf:
Такой толпой могли бы и Донбасс отбить назад.
Такой толпой могли бы и Донбасс отбить назад.
разбитый и разваленный донбасс?
нафиг он уже нужен
курск вон целый надо брать
путин мог поменять две области на переговрах? вполне же да?)Цитата:
Эл-починно:
Я не знаю, кто и что тут придумывает. ы про нацию и слова не сказал - сказочник!
Я не знаю, кто и что тут придумывает. ы про нацию и слова не сказал - сказочник!
ну а с какими ты там КУстанайцами мог в саунах сидеть
только с шниперсонами и шниперштейнами которые в 90ые отсюда ломанулись крича что они чистые дойчи) Цитата:
Эл-починно:
А сколько радости? с улыбочками, откуда только?
А сколько радости? с улыбочками, откуда только?
а что российский идиотизм надо с грустью читать?)) Цитата:
111:
быстро риторику сменил
быстро риторику сменил
тоже заметил что макс сдал назад по теме украины
боится)) Цитата:
electro:
они не напарники, они супруги
они не напарники, они супруги
ну тебе как лгбт активисту этого сильно хочется конечно
но боюсь тебя огорчить
не все такие как ты))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16612
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 10:51
Бац, а он им сервер вставил свой
напомни ты в стране живешь которая состоит в НАТО на условиях сша Британии или в какой то другой ?))
а так если макс очень переживает что теперь его родня в россии останется без завезенных от нас телефонов и компуктеров
то премьер министр уже ответил таким нытикам российским)
казахстан не будет придерживаться слепых санкций в отношении россии если они будут негативно влиять на наши местные фирмы
так что будь спокоен
казахстан на теме санкционки с россиян еще клок шерсти снимет
просто цену теперь за транзит повысит))
[Исправлено: Gljuk, 19.08.2024 - 13:33]
напомни ты в стране живешь которая состоит в НАТО на условиях сша Британии или в какой то другой ?))
а так если макс очень переживает что теперь его родня в россии останется без завезенных от нас телефонов и компуктеров
то премьер министр уже ответил таким нытикам российским)
казахстан не будет придерживаться слепых санкций в отношении россии если они будут негативно влиять на наши местные фирмы
так что будь спокоен
казахстан на теме санкционки с россиян еще клок шерсти снимет
просто цену теперь за транзит повысит))
[Исправлено: Gljuk, 19.08.2024 - 13:33]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 13:47
Цитата:
---Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли .Потом более 30 чистых комментов . Ну и как обещал - вчера удалили .За то что выскал своё мнение , но не там , где надо .Послал запрос - почему удалили - ответ пока не получил .
maxsaf:
---Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли .Потом более 30 чистых комментов . Ну и как обещал - вчера удалили .За то что выскал своё мнение , но не там , где надо .Послал запрос - почему удалили - ответ пока не получил .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 14:34
Цитата:
Если говорить сравнивая метафорически, послали детей холопов и холуев, детей бояр, дворян, крупных промышленников, владельцев заводов, фабрик, пароходов практически нет. А молодежь - это генофонд и будущее любой страны. Никакие амбиции, никакие чужие территории, не стоят жизни граждан, жизнь первостепенна!
111:
Патриоты России начали гнать погибать неоперившихся детей, правда не своих. Им мало крови, эх патриоты России, сами не воюют, ни их дети, а должны теперь умирать обычные русские молодые вчерашние школьники. И вам не стыдно?
Патриоты России начали гнать погибать неоперившихся детей, правда не своих. Им мало крови, эх патриоты России, сами не воюют, ни их дети, а должны теперь умирать обычные русские молодые вчерашние школьники. И вам не стыдно?
Если говорить сравнивая метафорически, послали детей холопов и холуев, детей бояр, дворян, крупных промышленников, владельцев заводов, фабрик, пароходов практически нет. А молодежь - это генофонд и будущее любой страны. Никакие амбиции, никакие чужие территории, не стоят жизни граждан, жизнь первостепенна!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5655
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 15:03
Был казахский вопрос, поднятый Максафом, теперь украинский вопрос, поднятый самой жизнью! Честно говоря ни тот , ни другой вопрос не понимаю.Марик перегибает, да я понимаю, не всегда поддерживаю, но говорить о том, что не Россия напала на Украину, а мифическое НАТО,для меня тоже нонсенс, говорить о бывшей профессии президента Украины тоже нонсенс, уважаемая профессия, что он за Родину встал, по моим понятиям выше крыши, не понимаю я вас ребята, большинство всё равно уважаю!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 15:14
Цитата:
----Восстановили !Кому интересно - могу сказать какой коммент .
Гога:
Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли
Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли
----Восстановили !Кому интересно - могу сказать какой коммент .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40353
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 15:45
Цитата:
А ты там в конце своего коммента кричал так
-А типерь Удаляйте!
Когда кричишь так, ты просишь чтоб не удаляли и не удаляют.
Как не очень умный ребенок родителям, захлопывая сильно за собой дверь.
По больше кричи, чтоб Удаляли..
Гога:
Послал запрос - почему удалили - ответ пока не получил .
Послал запрос - почему удалили - ответ пока не получил .
А ты там в конце своего коммента кричал так
-А типерь Удаляйте!
Когда кричишь так, ты просишь чтоб не удаляли и не удаляют.
Как не очень умный ребенок родителям, захлопывая сильно за собой дверь.
По больше кричи, чтоб Удаляли..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 18:04
Цитата:
Не говори гоп пока не испаришься))
Цитата:
Зеленский рукоплескал, остальное не принципиально.
Цитата:
Ну кто-то где-то сидит наверное, мне то что с того. Пусть сидят, я их не трогаю, мне тебя и оцифрованного хватает
abaika95:
россия с фейковым яо?)))
россия с фейковым яо?)))
Не говори гоп пока не испаришься))
Цитата:
abaika95:
видишь в чем разница между канадой и украиной в украине не приглашали нацистов из сс в парламент и не рукоплескали им
видишь в чем разница между канадой и украиной в украине не приглашали нацистов из сс в парламент и не рукоплескали им
Зеленский рукоплескал, остальное не принципиально.
Цитата:
abaika95:
а тут думаешь ципсо не сидит?))
а тут думаешь ципсо не сидит?))
Ну кто-то где-то сидит наверное, мне то что с того. Пусть сидят, я их не трогаю, мне тебя и оцифрованного хватает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 18:10
Цитата:
Если я правильно тебя понял, то тебя устраивает мое общество. Так уж и быть - задержусь здесь на подольше ))
abaika95:
чего терпеть? я ржу и стебусь над тобой)
чего терпеть? я ржу и стебусь над тобой)
Если я правильно тебя понял, то тебя устраивает мое общество. Так уж и быть - задержусь здесь на подольше ))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 18:11
Цитата:
А Абайку опять чуть чуть исправили и оставили неудаленным
Гога:
-Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли
-Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли
А Абайку опять чуть чуть исправили и оставили неудаленным
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 18:53
Цитата:
----А типерь читай внимательней - там про коммент за 11 августа
111:
-А типерь Удаляйте!
-А типерь Удаляйте!
----А типерь читай внимательней - там про коммент за 11 августа
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 18:54
так хочется здесь сказать кое - кому , что ты просто неистребимый дурак
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