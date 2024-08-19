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≡ Сто тысяч пачек на 77 млн тенге - Еще одну крупную партию сигарет изъяли в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49895
Сто тысяч пачек на 77 млн тенге - Еще одну крупную партию сигарет изъяли в Костанайской области
Отправлено: 19.08.24 - 16:51
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Факт был выявлен еще в апреле 2024 года, но в течение нескольких месяцев находился на обжаловании, сообщила сегодня, 19 августа, пресс-служба департамента государственных доходов по Костанайской области.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
311
Re: Сто тысяч пачек на 77 млн тенге - Еще одну крупную партию...
Отправлено: 19.08.24 - 16:51
#1
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Вот вам и Остапы Бендеры! Раньше их, при Советах, называли спекулянты! Чем больше выявят спекулянтам, тем будет меньше бардака с стране! Жалеть не надо!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5655
Re: Сто тысяч пачек на 77 млн тенге - Еще одну крупную партию...
Отправлено: 19.08.24 - 17:00
#2
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Цитата:
абике:
спекулянтам, тем

А что в данном случае разве спекулянт не государство? Когда строишь заградительные барьеры, будь готов к ответным мерам! Что газ довели до уровня 125 тенге, кому то стало лучше? Нет привело к Кантару! Кому нибудь лучше от одобрительных высказываний Полиграфа, увы нет!
Вовремя одумался!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5655
Re: Сто тысяч пачек на 77 млн тенге - Еще одну крупную партию...
Отправлено: 19.08.24 - 17:01
#3
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Я про себя! Хотел высказаться!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
311
Re: Сто тысяч пачек на 77 млн тенге - Еще одну крупную партию...
Отправлено: 19.08.24 - 17:35
#4
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Цитата:
saba:
Что газ довели до уровня 125 тенге, кому то стало лучше? Нет привело к Кантару!

Любители беззакония! По вашему никогда не будет! Гос-во должно быть грамотным, компетентным, жестким, умеющим ответить на беспредел, а не жалостливым, не подтирающим кому-то сопли! Не имейте привычки защищать и поощрять своими действиями и бездействиями нарушителей закона, вакханалию, хаос, тем самым вы можете помогать разрушить гос-во! Только законность в гос-ве будет удерживать гос-во не развалиться и не даст попасть в кабалу другому гос-ву!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10014
Re: Сто тысяч пачек на 77 млн тенге - Еще одну крупную партию...
Отправлено: 19.08.24 - 18:07
#5
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Цитата:
абике:
Раньше их, при Советах, называли спекулянты! Чем больше выявят спекулянтам, тем будет меньше бардака с стране!

Вы хоть сами то поняли ,что написали?
Вот определение кто такой спекулянт
"Предприниматель, покупающий что-либо с целью перепродажи и получения выгоды, а не для собственного потребления"
Сейчас без спекулянтов уже никуда,если вы не знали то я скажу,что сейчас даже хлеб вы покупаете у спекулянтов.
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