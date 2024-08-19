Отправлено: - 15:15

abaika95:

Сейчас ходят и на чб и на екб и на Тюмень Битком забитые

ПолиграфЪ Боярышников:

а я послушаю

Цитата:И я об этом. Там по ссылке на 74.ru пишут, что таких нелегальных Альфардов идёт 70 штук в сутки (70 х 6 = 420 человек), а от нас в сутки туда идёт всего 3 автобуса. Явно недостаточно.Цитата:Это правильно. Всегда так делай когда по существу ответить нечего.