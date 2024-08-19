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≡ Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в Челябиснкой области. Есть погибшие
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49895
Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в Челябиснкой области. Есть погибшие
Отправлено: 19.08.24 - 12:06
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Авария произошла сегодня ночью под Еманжелинском в Челябинской области. Фото в редакцию "НГ" прислали читатели. В социальных сетях утверждают, что водитель Toyota Alphard с костанайскими номерами занимался пассажирскими перевозками.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1365
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 15:15
#15
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Цитата:
abaika95:
Сейчас ходят и на чб и на екб и на Тюмень Битком забитые


И я об этом. Там по ссылке на 74.ru пишут, что таких нелегальных Альфардов идёт 70 штук в сутки (70 х 6 = 420 человек), а от нас в сутки туда идёт всего 3 автобуса. Явно недостаточно.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
а я послушаю

Это правильно. Всегда так делай когда по существу ответить нечего.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
311
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 17:17
#16
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Автовокзал с помощью акимата, умер, а автобусы и требования установить доставку граждан в Россию остались! "Альфарды" заняли эту нишу и стали монополистами, потому что гос-во у нас неповоротливое, безответственное, коррупционное отсутствует настоящий и действенный контроль! Гос-во и слуги народа до сих пор находятся в мечтаниях, типа "вот приедет барин, барин нас рассудит"! То барин не осудит, а только рассудит. А если барину некогда или ноги болят от постоянного пинания бестолковых подчиненных? На народ всем пофиг!
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