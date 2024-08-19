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≡ Три года лишения свободы получил полицейский за мошенничество в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49895
Три года лишения свободы получил полицейский за мошенничество в Костанайской области
Отправлено: 19.08.24 - 16:56
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Согласно материалам дела, с октября 2022 года по июнь 2023 года капитан полиции К. в с. Перелески и с. Крымское путем обмана и злоупотреблением доверием своих односельчан убеждал их оформить на себя кредиты в банках второго уровня.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1477
Re: Три года лишения свободы получил полицейский за...
Отправлено: 19.08.24 - 16:56
#1
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За 31 млн всего 3 года? Столько людей кинул и ведь явно угрожал им.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
311
Re: Три года лишения свободы получил полицейский за...
Отправлено: 19.08.24 - 17:05
#2
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У нас, в Казахстане, нет реального наказания к преступникам, совершающим обман граждан, особенно к госслужащим, совершившим тяжкие преступления из-за отсутствия наказания как такового при жалостливом управлении! Пора уже вернуть наказания, которые были в бывшем СССР, вплоть до смертной казни! Смягчающее обстоятельство как дети вообще нужно убрать, оставить только чистосердечное раскаяние и помощь в раскрытии тяжкого преступления! Будущие преступники будут теперь, чтобы их особо не карали, производить детей как смягчающее вину обстоятельство!
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