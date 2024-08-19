Re: Три года лишения свободы получил полицейский за...

Отправлено: - 17:05

У нас, в Казахстане, нет реального наказания к преступникам, совершающим обман граждан, особенно к госслужащим, совершившим тяжкие преступления из-за отсутствия наказания как такового при жалостливом управлении! Пора уже вернуть наказания, которые были в бывшем СССР, вплоть до смертной казни! Смягчающее обстоятельство как дети вообще нужно убрать, оставить только чистосердечное раскаяние и помощь в раскрытии тяжкого преступления! Будущие преступники будут теперь, чтобы их особо не карали, производить детей как смягчающее вину обстоятельство!