Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в Челябиснкой области. Есть погибшие
Отправлено: 19.08.24 - 12:06
Авария произошла сегодня ночью под Еманжелинском в Челябинской области. Фото в редакцию "НГ" прислали читатели. В социальных сетях утверждают, что водитель Toyota Alphard с костанайскими номерами занимался пассажирскими перевозками. Читать новость
С такими нарушителями дятловодителями вообще нельзя ездить, от слова совсем! Не стесняйтесь забрать деньги за поездку и все! От вас самих зависит ваша жизнь! Береженного бог бережет, а не береженного сержант стережет!
Пожалуйста,запретите эти Альфарды и пр Ипсумы. Это капсулы смерти,на них ездят не адекваты. Даже по городу беспределят! А на межгороде они постоянно в телефоне! Что они там читают или переписываются с кем?!
Вопрос со стороны: Если эти же перевозки будут проводиться на бусиках Фольцваген (как было до 2022 года). это улучшит безопасность? Водители перестанут нарушать скоростной режим, станут высыпаться и перестанут переписываться в вотсапе?
Или может лучше на границе и по пути следования трясти всех подряд, тахограф, путевой лист, GPS датчик, видеонаблюдение салона, ремни для пассажиров???? Правда если трясти то стоимость перевозки вырастит с 12 тыс до 25 (30), но зато комфорт и доставкой с адреса на адрес.
Сабыр: на межгороде они постоянно в телефоне! Что они там читают или переписываются с кем?!
Клиентов набивают И с другими перевозчиками переписываются друг другу адреса клиентов кидая кто когда может забрать Все деньги мира хотят заработать бедолаги Я как-то ехал в лисаковск на альфадре так пацан лет 20ти за рулём всю дорогу с бабами переписывался и паралельно обгонял фуры сидящей на левом сиденье тёткой.
Индрайвер удобен раз нет нормального и адекватного автобусного движения Но альфарды и в целом праворуких нужно убирать с перевозки Владельцы этих коробочек наныли себе на площади регистрацию в 2021 году И теперь борзеют думая что им всё можно На крайняк опять на площадь пойдут ныть и вонять а журналисты их ещё и поддержать Гражданские активисты жеж они же за права жеж свои выступают...
5555: Вопрос со стороны: Если эти же перевозки будут проводиться на бусиках Фольцваген (как было до 2022 года). это улучшит безопасность?
Да Заметил водилы на фольцах и мерсах так не борзеют и всю дорогу в сотке не сидят как альфардовские
Владельцы альфардов как будто индульгенцию себе купили в МВД на нарушения прав А может и правда их там кто лоббирует Генералы МВД же тоже кушать хотят Незря же проскочила новость что во время протестов по регистрации армянских (ворованных в США и Японии машин) в уральске умудрились завести 400 альфардов принадлежащих одному человеку,кто этот человек? И откуда у него такие бабки?
ПолиграфЪ Боярышников: Пора вводить запрет на использование легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления , так как у них ограничена видимость при обгоне с выездом на встречную полосу движения.
И на левостронних бьются. Здесь дело в том, что огромный спрос со стороны населения на перевозки по маршруту Кустанай - Челябинск, но нет ни самолёта, ни поезда (электрички), ни автобуса. Вот и ездят с этими смертниками.
Государство самоустранилось, отдало перевозку населения частникам. В странах ТОП-30 такого нет, везде жёсткое регулирование перевозок.
Тот самый: И на левостронних бьются. Здесь дело в том, что огромный спрос со стороны населения на перевозки по маршруту Кустанай - Челябинск, но нет ни самолёта, ни поезда (электрички), ни автобуса. Вот и ездят с этими смертниками.
Лукавишь однако..автобус есть однозначно! А с поездами проблема связи с желанием руководства РЖД вставшего в позу величия..
Карачун: Зато быстро, забирают и развозят по домам. Сервис одним словом. Ну а мед и техосмотры, страховки, все это сущие пустяки ничего не значащие.
Быстро, да. Только % успешно доставленных пассажиров ~99%. Хотели бы стать тем 1% не доехавших? Пассажирские перевозки должны жёстко регулироваться государством. Не зря раньше к водителям автобусов предъявляли требования по стажу и возрасту: не менее 3 лет стажа, не менее 25 лет возраста. В Германии даже C-категорию без стажа на легковом не откроешь, не говоря уже о D.
Тот самый: Давно появился автобус-то? А до этого сколько не было? Вот и расплодились нелегальные всех мастей.
Сколько не было? На время пандемии год где-то не ходили автобусы Сейчас ходят и на чб и на екб и на Тюмень Битком забитые Бусы берут скоростью просто и удобством довоза до адреса Автобусы помедлительнее конечно
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