Отправлено: - 12:52

Сабыр:

на межгороде они постоянно в телефоне! Что они там читают или переписываются с кем?!

Цитата:Клиентов набиваютИ с другими перевозчиками переписываются друг другу адреса клиентов кидая кто когда может забратьВсе деньги мира хотят заработать бедолагиЯ как-то ехал в лисаковск на альфадре так пацан лет 20ти за рулём всю дорогу с бабами переписывался и паралельно обгонял фуры сидящей на левом сиденье тёткой.Индрайвер удобен раз нет нормального и адекватного автобусного движенияНо альфарды и в целом праворуких нужно убирать с перевозкиВладельцы этих коробочек наныли себе на площади регистрацию в 2021 годуИ теперь борзеют думая что им всё можноНа крайняк опять на площадь пойдут ныть и вонять а журналисты их ещё и поддержатьГражданские активисты жеж они же за права жеж свои выступают...