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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24315
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 03:43
#10726
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Цитата:
Гога:
Ужас , а не пальчики !

Неспеша пьешь когда - хороша жизнь
:lol:

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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16612
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 10:46
#10727
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Цитата:
maxsaf:
ломанулись на Курск, вместо того чтобы свой Донбасс вернуть. Дурдом

а что курск не может стать украинским? почему нет? кто может этому помешать? россия с фейковым яо?))) не смеши
весь мир уже ржет над россией) Цитата:
maxsaf:
Видишь в чем разница между Канадой и Украиной: в Канаде заметили ошибку, исправили, извинились. А в Украине этому Хунке и сейчас бы рукоплескали.

видишь в чем разница между канадой и украиной
в украине не приглашали нацистов из сс в парламент и не рукоплескали им
а в канаде умудрились об****тся))
Цитата:
maxsaf:
Скорее всего не знает, я же не бегаю по всем подряд сайтам и пабликам с лозунгами против Украины. Я сижу только здесь, на этом форуме

а тут думаешь ципсо не сидит?))
Цитата:
maxsaf:
Ну это вряд ли - тут у нас климат один в один, так что снова мимо

вот две причины отвалалилось
Цитата:
maxsaf:
Причина сама меня нашла, терпи теперь

чего терпеть? я ржу и стебусь над тобой)
Цитата:
maxsaf:
Такой толпой могли бы и Донбасс отбить назад.

разбитый и разваленный донбасс?
нафиг он уже нужен
курск вон целый надо брать
путин мог поменять две области на переговрах? вполне же да?)Цитата:
Эл-починно:
Я не знаю, кто и что тут придумывает. ы про нацию и слова не сказал - сказочник!

ну а с какими ты там КУстанайцами мог в саунах сидеть
только с шниперсонами и шниперштейнами которые в 90ые отсюда ломанулись крича что они чистые дойчи) Цитата:
Эл-починно:
А сколько радости? с улыбочками, откуда только?

а что российский идиотизм надо с грустью читать?)) Цитата:
111:
быстро риторику сменил

тоже заметил что макс сдал назад по теме украины
боится)) Цитата:
electro:
они не напарники, они супруги

ну тебе как лгбт активисту этого сильно хочется конечно
но боюсь тебя огорчить
не все такие как ты))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16612
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 10:51
#10728
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Бац, а он им сервер вставил свой
напомни ты в стране живешь которая состоит в НАТО на условиях сша Британии или в какой то другой ?))

а так если макс очень переживает что теперь его родня в россии останется без завезенных от нас телефонов и компуктеров
то премьер министр уже ответил таким нытикам российским)
казахстан не будет придерживаться слепых санкций в отношении россии если они будут негативно влиять на наши местные фирмы
так что будь спокоен
казахстан на теме санкционки с россиян еще клок шерсти снимет
просто цену теперь за транзит повысит))

[Исправлено: Gljuk, 19.08.2024 - 13:33]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 13:47
#10729
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Цитата:
maxsaf:

---Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли .Потом более 30 чистых комментов . Ну и как обещал - вчера удалили .За то что выскал своё мнение , но не там , где надо .Послал запрос - почему удалили - ответ пока не получил .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 14:34
#10730
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Цитата:
111:
Патриоты России начали гнать погибать неоперившихся детей, правда не своих. Им мало крови, эх патриоты России, сами не воюют, ни их дети, а должны теперь умирать обычные русские молодые вчерашние школьники. И вам не стыдно?


Если говорить сравнивая метафорически, послали детей холопов и холуев, детей бояр, дворян, крупных промышленников, владельцев заводов, фабрик, пароходов практически нет. А молодежь - это генофонд и будущее любой страны. Никакие амбиции, никакие чужие территории, не стоят жизни граждан, жизнь первостепенна!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 15:03
#10731
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Был казахский вопрос, поднятый Максафом, теперь украинский вопрос, поднятый самой жизнью! Честно говоря ни тот , ни другой вопрос не понимаю.Марик перегибает, да я понимаю, не всегда поддерживаю, но говорить о том, что не Россия напала на Украину, а мифическое НАТО,для меня тоже нонсенс, говорить о бывшей профессии президента Украины тоже нонсенс, уважаемая профессия, что он за Родину встал, по моим понятиям выше крыши, не понимаю я вас ребята, большинство всё равно уважаю!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 15:14
#10732
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Цитата:
Гога:
Ого , меня , оказывается 11.08 удаляли

----Восстановили !Кому интересно - могу сказать какой коммент .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40353
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 15:45
#10733
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Цитата:
Гога:
Послал запрос - почему удалили - ответ пока не получил .

А ты там в конце своего коммента кричал так
-А типерь Удаляйте!
Когда кричишь так, ты просишь чтоб не удаляли и не удаляют.
Как не очень умный ребенок родителям, захлопывая сильно за собой дверь.
По больше кричи, чтоб Удаляли..
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