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≡ Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в Челябиснкой области. Есть погибшие
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49892
Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в Челябиснкой области. Есть погибшие
Отправлено: 19.08.24 - 12:06
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Авария произошла сегодня ночью под Еманжелинском в Челябинской области. Фото в редакцию "НГ" прислали читатели. В социальных сетях утверждают, что водитель Toyota Alphard с костанайскими номерами занимался пассажирскими перевозками.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1962
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 12:06
#1
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Цитата:
Костанайский "альфард" перевернулся на трассе в Челябиснкой области. Есть погибшие

Источник:


Пора вводить запрет на использование легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления , так как у них ограничена видимость при обгоне с выездом на встречную полосу движения.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
306
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 12:08
#2
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С такими нарушителями дятловодителями вообще нельзя ездить, от слова совсем! Не стесняйтесь забрать деньги за поездку и все! От вас самих зависит ваша жизнь! Береженного бог бережет, а не береженного сержант стережет!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
803
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 12:14
#3
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Зато быстро, забирают и развозят по домам. Сервис одним словом. Ну а мед и техосмотры, страховки, все это сущие пустяки ничего не значащие.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1476
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 12:28
#4
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Пожалуйста,запретите эти Альфарды и пр Ипсумы. Это капсулы смерти,на них ездят не адекваты. Даже по городу беспределят! А на межгороде они постоянно в телефоне! Что они там читают или переписываются с кем?!
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
405
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 12:49
#5
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Цитата:
Сабыр:
запретите эти Альфарды и пр Ипсумы

Вопрос со стороны: Если эти же перевозки будут проводиться на бусиках Фольцваген (как было до 2022 года). это улучшит безопасность? Водители перестанут нарушать скоростной режим, станут высыпаться и перестанут переписываться в вотсапе?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
405
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 12:52
#6
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Цитата:
Сабыр:
запретите эти Альфарды и пр Ипсумы

Или может лучше на границе и по пути следования трясти всех подряд, тахограф, путевой лист, GPS датчик, видеонаблюдение салона, ремни для пассажиров???? Правда если трясти то стоимость перевозки вырастит с 12 тыс до 25 (30), но зато комфорт и доставкой с адреса на адрес.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16612
Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в Челябиснкой области. Есть погибшие
Отправлено: 19.08.24 - 12:52
#7
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Цитата:
Сабыр:
на межгороде они постоянно в телефоне! Что они там читают или переписываются с кем?!

Клиентов набивают
И с другими перевозчиками переписываются друг другу адреса клиентов кидая кто когда может забрать
Все деньги мира хотят заработать бедолаги
Я как-то ехал в лисаковск на альфадре так пацан лет 20ти за рулём всю дорогу с бабами переписывался и паралельно обгонял фуры сидящей на левом сиденье тёткой.


Индрайвер удобен раз нет нормального и адекватного автобусного движения
Но альфарды и в целом праворуких нужно убирать с перевозки
Владельцы этих коробочек наныли себе на площади регистрацию в 2021 году
И теперь борзеют думая что им всё можно
На крайняк опять на площадь пойдут ныть и вонять а журналисты их ещё и поддержать
Гражданские активисты жеж они же за права жеж свои выступают...
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16612
Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в Челябиснкой области. Есть погибшие
Отправлено: 19.08.24 - 12:55
#8
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Цитата:
5555:
Вопрос со стороны: Если эти же перевозки будут проводиться на бусиках Фольцваген (как было до 2022 года). это улучшит безопасность?

Да
Заметил водилы на фольцах и мерсах так не борзеют и всю дорогу в сотке не сидят как альфардовские

Владельцы альфардов как будто индульгенцию себе купили в МВД на нарушения прав
А может и правда их там кто лоббирует
Генералы МВД же тоже кушать хотят
Незря же проскочила новость что во время протестов по регистрации армянских (ворованных в США и Японии машин) в уральске умудрились завести 400 альфардов принадлежащих одному человеку,кто этот человек? И откуда у него такие бабки?
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1365
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 13:13
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Пора вводить запрет на использование легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления , так как у них ограничена видимость при обгоне с выездом на встречную полосу движения.


И на левостронних бьются. Здесь дело в том, что огромный спрос со стороны населения на перевозки по маршруту Кустанай - Челябинск, но нет ни самолёта, ни поезда (электрички), ни автобуса. Вот и ездят с этими смертниками.

Государство самоустранилось, отдало перевозку населения частникам. В странах ТОП-30 такого нет, везде жёсткое регулирование перевозок.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1962
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 13:19
#10
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Цитата:
Тот самый:
И на левостронних бьются. Здесь дело в том, что огромный спрос со стороны населения на перевозки по маршруту Кустанай - Челябинск, но нет ни самолёта, ни поезда (электрички), ни автобуса. Вот и ездят с этими смертниками.

Лукавишь однако..автобус есть однозначно! А с поездами проблема связи с желанием руководства РЖД вставшего в позу величия..
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1365
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 13:24
#11
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Цитата:
Карачун:
Зато быстро, забирают и развозят по домам. Сервис одним словом. Ну а мед и техосмотры, страховки, все это сущие пустяки ничего не значащие.


Быстро, да. Только % успешно доставленных пассажиров ~99%. Хотели бы стать тем 1% не доехавших? Пассажирские перевозки должны жёстко регулироваться государством. Не зря раньше к водителям автобусов предъявляли требования по стажу и возрасту: не менее 3 лет стажа, не менее 25 лет возраста. В Германии даже C-категорию без стажа на легковом не откроешь, не говоря уже о D.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1365
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 14:16
#12
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Лукавишь однако..автобус есть однозначно! А с поездами проблема связи с желанием руководства РЖД вставшего в позу величия..


Давно появился автобус-то? А до этого сколько не было? Вот и расплодились нелегальные всех мастей.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:РЖД вставшего в позу величия..

Не слышал. А что с ними? Не пускают наши поезда?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1962
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 14:20
#13
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Цитата:
Тот самый:
Давно появился автобус-то?

Цитата:
Тот самый:
А до этого сколько не было?

Раз сказал "А" говори и "Б".., раз утверждаешь что автобусного сообщения не было...то и ответь на свой вопрос а я послушаю!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16612
Re: Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в...
Отправлено: 19.08.24 - 14:58
#14
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Цитата:
Тот самый:
Давно появился автобус-то? А до этого сколько не было? Вот и расплодились нелегальные всех мастей.

Сколько не было? На время пандемии год где-то не ходили автобусы
Сейчас ходят и на чб и на екб и на Тюмень
Битком забитые
Бусы берут скоростью просто и удобством довоза до адреса
Автобусы помедлительнее конечно
Профайл
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