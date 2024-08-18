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«Даже полгода выстоять будет сложно». Участники и организаторы Ethno Fashion Week в Костанае - о развитии креативной индустрии
«Даже полгода выстоять будет сложно». Участники и организаторы Ethno Fashion Week в Костанае - о развитии креативной индустрии
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