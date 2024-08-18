«Даже полгода выстоять будет сложно». Участники и организаторы Ethno Fashion Week в Костанае - о развитии креативной индустрии

Отправлено: - 11:21

Всем мира, добра и удачного дня!



Да, действительно при советах качественная одежда была, носили годами, правда, в основном однотипная была. Помнится пальто мужское, в народе называли москвич.



Но, как говорится поздно пить Боржоми, когда уже почки отвалились. Или как говорил один поуехавший грамотей в три девять земель упустили, можно добавить развалили и.т.д.



Моды на социализм и создание социалистического государства, пока не наблюдается.