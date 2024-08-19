Отправлено: - 10:46

maxsaf:

ломанулись на Курск, вместо того чтобы свой Донбасс вернуть. Дурдом

maxsaf:

Видишь в чем разница между Канадой и Украиной: в Канаде заметили ошибку, исправили, извинились. А в Украине этому Хунке и сейчас бы рукоплескали.

maxsaf:

Скорее всего не знает, я же не бегаю по всем подряд сайтам и пабликам с лозунгами против Украины. Я сижу только здесь, на этом форуме

maxsaf:

Ну это вряд ли - тут у нас климат один в один, так что снова мимо

maxsaf:

Причина сама меня нашла, терпи теперь

maxsaf:

Такой толпой могли бы и Донбасс отбить назад.

Эл-починно:

Я не знаю, кто и что тут придумывает. ы про нацию и слова не сказал - сказочник!

Эл-починно:

А сколько радости? с улыбочками, откуда только?

111:

быстро риторику сменил

electro:

они не напарники, они супруги

Цитата:а что курск не может стать украинским? почему нет? кто может этому помешать? россия с фейковым яо?))) не смешивесь мир уже ржет над россией) Цитата:видишь в чем разница между канадой и украинойв украине не приглашали нацистов из сс в парламент и не рукоплескали има в канаде умудрились об****тся))Цитата:а тут думаешь ципсо не сидит?))Цитата:вот две причины отвалалилосьЦитата:чего терпеть? я ржу и стебусь над тобой)Цитата:разбитый и разваленный донбасс?нафиг он уже нуженкурск вон целый надо братьпутин мог поменять две области на переговрах? вполне же да?)Цитата:ну а с какими ты там КУстанайцами мог в саунах сидетьтолько с шниперсонами и шниперштейнами которые в 90ые отсюда ломанулись крича что они чистые дойчи) Цитата:а что российский идиотизм надо с грустью читать?)) Цитата:тоже заметил что макс сдал назад по теме украиныбоится)) Цитата:ну тебе как лгбт активисту этого сильно хочется конечноно боюсь тебя огорчитьне все такие как ты))