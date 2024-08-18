Re: Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного...

Отправлено: - 22:22

Вывод один: не с того боку к проблеме подход описан. В корне ошибочный.

Медицина должна быть полностью бесплатна для всех и во всех случаях. От первичного приёма у участкового терапевта до самых сложных операций.

Только в этом случае профильное министерство имеет право называться министерством здравоохранения. Ибо оно будет заниматься профилактикой заболеваний и лечением больных с бОльшей эффективностью. Ибо будет экономить деньги налогоплательщиков.

А пока у нас вместо министерства здравоохранение имеет место быть министерство по оказанию медицинских услуг - банальный бизнес на здоровье людей. В такой системе и этому министерству, и государству выгодно, чтобы люди больше болели.

Всё просто.