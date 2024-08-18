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≡ Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49889
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 18.08.24 - 22:22
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Система обязательного социального медицинского страхования в Казахстане играет ключевую роль в обеспечении доступности медицинских услуг для всех граждан. Однако существуют аспекты, которые вызывают вопросы о справедливости и эффективности данной системы. В этой статье я постарался рассмотреть основные аспекты, говорящие о несправедливости системы, а также предлагаю возможные варианты по улучшению законодательства.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1548
Re: Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного...
Отправлено: 18.08.24 - 22:22
#1
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Вывод один: не с того боку к проблеме подход описан. В корне ошибочный.
Медицина должна быть полностью бесплатна для всех и во всех случаях. От первичного приёма у участкового терапевта до самых сложных операций.
Только в этом случае профильное министерство имеет право называться министерством здравоохранения. Ибо оно будет заниматься профилактикой заболеваний и лечением больных с бОльшей эффективностью. Ибо будет экономить деньги налогоплательщиков.
А пока у нас вместо министерства здравоохранение имеет место быть министерство по оказанию медицинских услуг - банальный бизнес на здоровье людей. В такой системе и этому министерству, и государству выгодно, чтобы люди больше болели.
Всё просто.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1960
Re: Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного...
Отправлено: 18.08.24 - 22:48
#2
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Цитата:
Skeptic:
Медицина должна быть полностью бесплатна для всех и во всех случаях. От первичного приёма у участкового терапевта до самых сложных операций.

У бесплатной медицины нет будущего!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5651
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 18.08.24 - 23:35
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У бесплатной медицины нет будущего!

У платной медицины в виде нашего ОСМС будущее тоже сомнительно, скорее всего нас ждёт череда реформ, а доведут ли до ума, с нынешним правительством точно нет!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1548
Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 19.08.24 - 10:32
#4
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У нашей медицины не будет будущего до тех пор, пока главным критерием оценки эффективности больниц и поликлиник является сумма, поступающая в кассу.
Вот когда оценивать медучреждения будут не по прибыли, а по снижению/росту заболеваемости в регионе, тогда можно будет говорить и о наличии в стране здравоохранения.

[Исправлено: Skeptic, 19.08.2024 - 11:33]
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