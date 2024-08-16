maxsaf: Значит если всего было 30 сообщений за год, то и удаленные комменты могут быть годичной давности либо меньше, так?
Так. У некоторых полноправных пользователей, которых давно не было на сайте, я вижу в статистике по 1 или 2 удаленных комментария. И если они снова начнут комментировать и нарушат правила. то система прибавит к этим одному или двум еще 2 или один коммент.
Всем добрый день! Скажите, кОстанай неделю находится в праздновании юбилея (так то), а НГ вообще не освещает ход мероприятий. В чем проблема? Вы же одними из первых публиковали раньше. Что с вами стало?
vofkakst: Скажите, кОстанай неделю находится в праздновании юбилея (так то), а НГ вообще не освещает ход мероприятий. В чем проблема?
Мы несколько раз публиковали подробный анонс празднования Дня города. Это была полезная информация, чтобы читатели знали, куда можно пойти в какой-то из дней. В пятницу рассказали о выставках, посвященных Дню города -
В субботу наши корреспонденты были на мероприятиях и оперативно сообщали о том, что видели, на наших страницах в Телеграм и Инстаграм. Подписывайтесь, читайте, смотрите. Сейчас это наиболее удобный способ получать быструю информацию. Итоговую статью сейчас пишет журналист. Когда будет готова - опубликуем на сайте, а потом и в газете.
Сайт - основная площадка для "НГ". Здесь мы публикуем статьи, которые, как мы надеемся, будут обсуждать. А более быструю информацию размещаем в Инстаграм и Телеграм. Противоречия здесь нет. Цитата:
electro: с неудобными комментариями,
Не бывает неудобных для администрации сайта комментариев. Но есть комментарии. которые мы вынуждены редактировать иди удалять их-за нарушения правил сайта. Цитата:
electro: с неудобными вопросами(соглашение, темная тема и т.д.и т.п.)
Неудобных вопросов тоже не бывает. Проблема в том, что наши ответы не всегда устраивают спрашивающих. Но мы отвечаем так, как есть. Цитата:
electro: с прочей журналистской работой? (где "расследования"?)
Расследование - дело не быстрое. Из последних, если не заметили, история со взрывом элеватора в Житикаринском районе. Десятки запросов и уточняющих запросов понадобились. А ранее - история с финансированием Смарт-центра, для которого пришлось писать запросы премьер-министру РК.
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electro: нет денег...ну чтож... вам решать...
Здесь вы правы. Решать нам. Исходя из тех средств, которые мы зарабатываем. Поэтому в приоритете не юзабилити и не дизайн сайта, а его наполнение контентом. Насколько это в силах сотрудников редакции.
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