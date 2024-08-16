НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 670 из 670«1...668669670
Ответить Новый топик
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2248
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 20:53
#6691
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Значит если всего было 30 сообщений за год, то и удаленные комменты могут быть годичной давности либо меньше, так?

Так. У некоторых полноправных пользователей, которых давно не было на сайте, я вижу в статистике по 1 или 2 удаленных комментария. И если они снова начнут комментировать и нарушат правила. то система прибавит к этим одному или двум еще 2 или один коммент.
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
932
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.08.24 - 10:49
#6692
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем добрый день! Скажите, кОстанай неделю находится в праздновании юбилея (так то), а НГ вообще не освещает ход мероприятий. В чем проблема? Вы же одними из первых публиковали раньше. Что с вами стало?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2248
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.08.24 - 11:16
#6693
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Скажите, кОстанай неделю находится в праздновании юбилея (так то), а НГ вообще не освещает ход мероприятий. В чем проблема?

Мы несколько раз публиковали подробный анонс празднования Дня города. Это была полезная информация, чтобы читатели знали, куда можно пойти в какой-то из дней.
В пятницу рассказали о выставках, посвященных Дню города -
В субботу наши корреспонденты были на мероприятиях и оперативно сообщали о том, что видели, на наших страницах в Телеграм и Инстаграм. Подписывайтесь, читайте, смотрите. Сейчас это наиболее удобный способ получать быструю информацию.
Итоговую статью сейчас пишет журналист. Когда будет готова - опубликуем на сайте, а потом и в газете.
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
932
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.08.24 - 11:30
#6694
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Телеграм и Инстаграм.

Эх, а меня там нет. Будем черпать из других источников
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1397
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.08.24 - 21:25
#6695
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас это наиболее удобный способ получать быструю информацию. Источник:


а зачем тогда тянуть сайт? с неудобными комментариями, с неудобными вопросами(соглашение, темная тема и т.д.и т.п.), с прочей журналистской работой? (где "расследования"?)
закройте его, да и всё.

нет денег...ну чтож... вам решать...
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2248
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.08.24 - 22:10
#6696
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Эх, а меня там нет.

Очень жаль, что вас там нет.
Цитата:
electro:
а зачем тогда тянуть сайт?

Сайт - основная площадка для "НГ". Здесь мы публикуем статьи, которые, как мы надеемся, будут обсуждать. А более быструю информацию размещаем в Инстаграм и Телеграм. Противоречия здесь нет.
Цитата:
electro:
с неудобными комментариями,

Не бывает неудобных для администрации сайта комментариев. Но есть комментарии. которые мы вынуждены редактировать иди удалять их-за нарушения правил сайта.
Цитата:
electro:
с неудобными вопросами(соглашение, темная тема и т.д.и т.п.)

Неудобных вопросов тоже не бывает. Проблема в том, что наши ответы не всегда устраивают спрашивающих. Но мы отвечаем так, как есть.
Цитата:
electro:
с прочей журналистской работой? (где "расследования"?)

Расследование - дело не быстрое. Из последних, если не заметили, история со взрывом элеватора в Житикаринском районе. Десятки запросов и уточняющих запросов понадобились. А ранее - история с финансированием Смарт-центра, для которого пришлось писать запросы премьер-министру РК.

Цитата:
electro:
нет денег...ну чтож... вам решать...

Здесь вы правы. Решать нам. Исходя из тех средств, которые мы зарабатываем. Поэтому в приоритете не юзабилити и не дизайн сайта, а его наполнение контентом. Насколько это в силах сотрудников редакции.
Профайл Посетить вебсайт
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1397
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.08.24 - 22:45
#6697
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1.9. Не поддавайтесь на провокации со стороны отдельных участников. Источник:


У меня вопрос.
Почему в "Правилах" вообще существует этот пункт???
Кто бы знал , что по украине. так ПРОПИСЫВАЙТЕ!!!
ибо цифрочмошники загадят вам вообще всё.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2248
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.08.24 - 09:26
#6698
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Почему в "Правилах" вообще существует этот пункт???

Пункт обращен к пользователям. Если пользователь считает, что идет провокация, не стоит ее поддерживать и отвечать в том же стиле, каким выражается оппонент.
Цитата:
electro:
Кто бы знал , что по украине. так ПРОПИСЫВАЙТЕ!!!

Правила были приняты задолго до начала войны в Украине.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 670 из 670«1...668669670
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS