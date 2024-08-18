Отправлено: - 08:52

родом из Шанхая2022:

так ты мне неучу обьясни какие то они это самое существуют....

Цитата:Если отправить тушить вертолеты, вы же первые вместе с электрическим закричите, зачем на мои деньги налогоплательщика поперлись спасать никому не нужный камыш! Сказано ясно вроде, угрозы населенным пунктам нет, ведется мониторинг! А час работы вертолета стоит ой как дорого! В советские времена час стоил 300 рублей, я тогда в геологии год работал помню! Начальнику партии патроны подавал , когда он сверху по сайгакам фигачил и ведь даже не спустился туши подобрать, дорого сказал!