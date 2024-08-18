Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия дорог
Отправлено: 18.08.24 - 16:47
Жители Актау пожаловались на сильный запах гари. В департаменте по ЧС Мангистауской области сообщили, что запах идет от горения камыша на побережье Каспийского моря, но потушить его невозможно. Читать новость
Авиапарк состоит из 33 вертолетов, базирование воздушных судов предусмотрено в 17 крупных городах республики, что позволяет обеспечить оперативное реагирование на ЧС в любой точке страны. С начала текущего года Спасательной авиацией Казахстана на предупреждение и ликвидацию ЧС осуществлено порядка тысячи вылетов. Наиболее интенсивно авиационный парк задействовался в сентябре текущего года, когда с применением авиации ликвидированы природные пожары в ряде регионов страны, в том числе крупные лесные пожары в Костанайской, Абайской, Жетысуской областях. Для тушения природных пожаров в данном случае были применены = вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5А, для доставки и слива воды на очаги и кромки пожаров и ЕС-145 (Еврокоптер) для проведения разведки и оперативной доставки десанта к местам тушения пожара.
111: Такой авиации не существует,пажарной. Может пажареная?
......может и пажареная чесно говоря не разбираюсь многоуважаемый мною Марик ты всё знаешь,ты с высшим образование а что три класса 23й школы её закрыли, потом да 115ю с шанхая ходил по железке,меня отличника тогда хоть в какую фазанку на сантехника бы взяли отвлёкся от темы так ты мне неучу обьясни какие то они это самое существуют....
.....за одно если сможешь обьясни почему не смогли от пажара или пожора спасти наш реликтовый лес.... заранее благодарю тебя многоуважаемый....
родом из Шанхая2022: так ты мне неучу обьясни какие то они это самое существуют....
Если отправить тушить вертолеты, вы же первые вместе с электрическим закричите, зачем на мои деньги налогоплательщика поперлись спасать никому не нужный камыш! Сказано ясно вроде, угрозы населенным пунктам нет, ведется мониторинг! А час работы вертолета стоит ой как дорого! В советские времена час стоил 300 рублей, я тогда в геологии год работал помню! Начальнику партии патроны подавал , когда он сверху по сайгакам фигачил и ведь даже не спустился туши подобрать, дорого сказал!
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