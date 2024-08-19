Цитата:
maxsaf:
ломанулись на Курск, вместо того чтобы свой Донбасс вернуть. Дурдом
а что курск не может стать украинским? почему нет? кто может этому помешать? россия с фейковым яо?))) не смеши
весь мир уже ржет над россией) Цитата:
maxsaf:
Видишь в чем разница между Канадой и Украиной: в Канаде заметили ошибку, исправили, извинились. А в Украине этому Хунке и сейчас бы рукоплескали.
видишь в чем разница между канадой и украиной
в украине не приглашали нацистов из сс в парламент и не рукоплескали им
а в канаде умудрились об****тся))
Цитата:
maxsaf:
Скорее всего не знает, я же не бегаю по всем подряд сайтам и пабликам с лозунгами против Украины. Я сижу только здесь, на этом форуме
а тут думаешь ципсо не сидит?))
Цитата:
maxsaf:
Ну это вряд ли - тут у нас климат один в один, так что снова мимо
вот две причины отвалалилось
Цитата:
maxsaf:
Причина сама меня нашла, терпи теперь
чего терпеть? я ржу и стебусь над тобой)
Цитата:
maxsaf:
Такой толпой могли бы и Донбасс отбить назад.
разбитый и разваленный донбасс?
нафиг он уже нужен
курск вон целый надо брать
путин мог поменять две области на переговрах? вполне же да?)Цитата:
Эл-починно:
Я не знаю, кто и что тут придумывает. ы про нацию и слова не сказал - сказочник!
ну а с какими ты там КУстанайцами мог в саунах сидеть
только с шниперсонами и шниперштейнами которые в 90ые отсюда ломанулись крича что они чистые дойчи) Цитата:
Эл-починно:
А сколько радости? с улыбочками, откуда только?
а что российский идиотизм надо с грустью читать?)) Цитата:
111:
быстро риторику сменил
тоже заметил что макс сдал назад по теме украины
боится)) Цитата:
electro:
они не напарники, они супруги
ну тебе как лгбт активисту этого сильно хочется конечно
но боюсь тебя огорчить
не все такие как ты))