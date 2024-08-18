Отправлено: - 00:04

Vit:

Саба вы тоже не обижайтесь. Когда вы мне скидывайте видосики или

Цитата:Туф Виталий, за что мне на тебя обижаться? Я уважаю твоё мнение, как и всех собственно, за редким исключением, ну когда совсем неадекват. А так я понимаю, что чувство причастности к нации, к стране, в которой хоть и не живешь, но это страна которая представляет твою нацию и в конце концов прародина не может не отражаться во взгляде на происходящее! Я просто пытаюсь высказать своё мнение и не более того! Ну и всегда рад подискутировать!