Французский актер Ален Делон, кинозвезда и секс-символ 60-80-х годов прошлого столетия, ушел из жизни в возрасте 88 лет. Сообщается, что актер мирно скончался в своем доме в Души-Монкорбоне во Франции. Читать новость
Я уже сам себя боюсь. Все кто рядом умирают. Сначало Брат. Друг с Калининграда умер, сердце. Потом один покончил жизнь сам. А одна была страшная история. В Европе. Подошёл ко мне парень. Говорит. Желание есть у вас выпить. А как раз выходные были. Я сначало замялся, говорю., да не. Чёт не сильно хочется. Короче уговорил он меня.. И весь вечер рассказывал про семью. Детей. Вобщем норм мы с ним накидались. Друзья стали. Потом разошлись по норам. А утром он мертвый. Я был в шоке. Плакал сутки или двое. Остановится не мог. Вчера с ним сидел а утром уже своими глазами видел труп. Жутко.
Саба вы тоже не обижайтесь. Когда вы мне скидывайте видосики или пишишите, я постояно игнорирую. Боюсь. Знаю что вы хороший человек.. Поэтому стараюсь. Молчать в васапе. Страшно стало мне. Слишком суеверный я.
Vit: Саба вы тоже не обижайтесь. Когда вы мне скидывайте видосики или
Туф Виталий, за что мне на тебя обижаться? Я уважаю твоё мнение, как и всех собственно, за редким исключением, ну когда совсем неадекват. А так я понимаю, что чувство причастности к нации, к стране, в которой хоть и не живешь, но это страна которая представляет твою нацию и в конце концов прародина не может не отражаться во взгляде на происходящее! Я просто пытаюсь высказать своё мнение и не более того! Ну и всегда рад подискутировать!
Цитата ***Кстати, кто не в курсе – в молодости Ален Делон служил в воздушно-десантных войсках и воевал против советских ихтамнетов во Вьетнаме.***----В 1953 СССР не воевал во Вьетнаме (но разве некоторым это можно понять ?) где ты только такие глупости выкапываешь ?
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