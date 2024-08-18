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≡ Умер французский актер Ален Делон
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49888
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 18.08.24 - 15:14
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Французский актер Ален Делон, кинозвезда и секс-символ 60-80-х годов прошлого столетия, ушел из жизни в возрасте 88 лет. Сообщается, что актер мирно скончался в своем доме в Души-Монкорбоне во Франции.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40352
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 18.08.24 - 20:13
#15
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Еще что то


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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1500
Re: Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 18.08.24 - 22:17
#16
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Цитата:
Vit:
Уходит поколение страшно становится. Смотришь на это всю и думаешь. Скоро и мне конец придёт.


.....и что за уныние все мы смерные,одни умирают другие рождаются всё по воле Всевышнего....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15233
Re: Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 18.08.24 - 23:25
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Я уже сам себя боюсь. Все кто рядом умирают. Сначало Брат. Друг с Калининграда умер, сердце. Потом один покончил жизнь сам. А одна была страшная история. В Европе. Подошёл ко мне парень. Говорит. Желание есть у вас выпить. А как раз выходные были. Я сначало замялся, говорю., да не. Чёт не сильно хочется. Короче уговорил он меня.. И весь вечер рассказывал про семью. Детей. Вобщем норм мы с ним накидались. Друзья стали. Потом разошлись по норам. А утром он мертвый. Я был в шоке. Плакал сутки или двое. Остановится не мог. Вчера с ним сидел а утром уже своими глазами видел труп. Жутко.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15233
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 18.08.24 - 23:44
#18
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Саба вы тоже не обижайтесь. Когда вы мне скидывайте видосики или пишишите, я постояно игнорирую. Боюсь. Знаю что вы хороший человек.. Поэтому стараюсь. Молчать в васапе. Страшно стало мне. Слишком суеверный я.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5650
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 19.08.24 - 00:04
#19
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Цитата:
Vit:
Саба вы тоже не обижайтесь. Когда вы мне скидывайте видосики или

Туф Виталий, за что мне на тебя обижаться? Я уважаю твоё мнение, как и всех собственно, за редким исключением, ну когда совсем неадекват. А так я понимаю, что чувство причастности к нации, к стране, в которой хоть и не живешь, но это страна которая представляет твою нацию и в конце концов прародина не может не отражаться во взгляде на происходящее! Я просто пытаюсь высказать своё мнение и не более того! Ну и всегда рад подискутировать!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10851
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 19.08.24 - 00:45
#20
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Цитата:
сайлау курманов:
,почему у них нет звания народный артист или заслуженный,

----Меня это тоже всегда удивляло и удивляет до сих пор :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10851
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 19.08.24 - 00:52
#21
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Цитата:
111:
Еще кое что из жизни Ала

---Врать когда перестанешь ?----**В 1956 году после демобилизации из армии Делон***
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10851
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 19.08.24 - 01:03
#22
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Цитата:
111:

Цитата ***Кстати, кто не в курсе – в молодости Ален Делон служил в воздушно-десантных войсках и воевал против советских ихтамнетов во Вьетнаме.***----В 1953 СССР не воевал во Вьетнаме (но разве некоторым это можно понять ?) где ты только такие глупости выкапываешь ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10851
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 19.08.24 - 01:05
#23
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Цитата:
111:
Награжден орденом "За заслуги перед Украиной". По настоящему достойный человек.

-----Встретились клоун и старый маразматик . И , о боже , нашли общий язык ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10851
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 19.08.24 - 01:10
#24
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10851
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 19.08.24 - 01:17
#25
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---После прочтения некоторых , мне почему этот ролик вспоминается ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10851
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 19.08.24 - 01:20
#26
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Цитата:
111:

---Даже тут , в этой скорбной теме , сумел гадость написать .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10851
Умер французский актер Ален Делон
Отправлено: 19.08.24 - 01:29
#27
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------И да обещал . так хочется здесь сказать кое - кому , что ты просто неистребимый дурак , идиот и провокатор ! А теперь удаляйте !!! :lol: :lol: :lol:
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