Патриоты России начали гнать погибать неоперившихся детей, правда не своих. Им мало крови, эх патриоты России, сами не воюют, ни их дети, а должны теперь умирать обычные русские молодые вчерашние школьники. И вам не стыдно? upload picture
Срочник Никита Костылев. 19 лет. Отправлен на боевые действия вопреки обещаниям Путина не задействовать срочников. Убит еще в июле, задолго до атаки на Курскую область. Срочник Юрий Сырямкин, 19 лет. Также погиб еще в июле, в Харьковской области, за «санитарную зону». В похоронке прямым текстом написано, что «выполнял боевое задание на СВО».Срочник Иван Овчинников. 19 лет. Убит в Белгородской области. Также погиб за «санитарную зону», т.е. во имя ничего. Это доказывает, что срочников стали кидать в бой еще до боев в Курской области. А Путин лжец, слова которого ничего не стоят.
Ничего особенного не увидел, США подобным занимается по всему миру, я и в казахстанских и в российских банках до 2012 года точно видел предупреждения минфина США , кому нельзя перечислять деньги. Список утверждал именно минфин США, не сомневаюсь что и в канадских банках такое предупреждение есть. А это своего рода предостережение, вроде бы в мягкой форме, чтобы не нарушали санкции. Кстати большинство китайских и индийских банков перестали работать с российскими банками даже по принятию обратно рупий и юаней, боясь именно вторичных санкций США, посмотрите РБК, российский деловой канал. Ладно Электро, но от Максафа я такой элементарной безграмотности в нынешнем раскладе вещей в мировой политике не ожидал! Да, на сегодняшний день,что бы не говорили кремлевские пропагандисты в экономике США многие вещи диктуют с позиции силы и с этим считаются абсолютно все, кроме России, КНДР и пожалуй Ирана, даже Эритрея и Никарагуа!
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