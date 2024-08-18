Отправлено: - 23:31

maxsaf:

. Бац, а он им сервер вставил

Цитата:Ничего особенного не увидел, США подобным занимается по всему миру, я и в казахстанских и в российских банках до 2012 года точно видел предупреждения минфина США , кому нельзя перечислять деньги. Список утверждал именно минфин США, не сомневаюсь что и в канадских банках такое предупреждение есть. А это своего рода предостережение, вроде бы в мягкой форме, чтобы не нарушали санкции. Кстати большинство китайских и индийских банков перестали работать с российскими банками даже по принятию обратно рупий и юаней, боясь именно вторичных санкций США, посмотрите РБК, российский деловой канал. Ладно Электро, но от Максафа я такой элементарной безграмотности в нынешнем раскладе вещей в мировой политике не ожидал! Да, на сегодняшний день,что бы не говорили кремлевские пропагандисты в экономике США многие вещи диктуют с позиции силы и с этим считаются абсолютно все, кроме России, КНДР и пожалуй Ирана, даже Эритрея и Никарагуа!