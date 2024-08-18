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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 715 из 715«1...713714715
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 17:24
#10711
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Патриоты России начали гнать погибать неоперившихся детей, правда не своих.
Им мало крови, эх патриоты России, сами не воюют, ни их дети, а должны теперь умирать обычные русские молодые вчерашние школьники.
И вам не стыдно?
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[Исправлено: 111, 18.08.2024 - 18:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 17:30
#10712
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Срочник Никита Костылев. 19 лет. Отправлен на боевые действия  вопреки обещаниям Путина не задействовать срочников. Убит еще в июле, задолго до атаки на Курскую область. Срочник Юрий Сырямкин, 19 лет. Также погиб еще в июле, в Харьковской области, за «санитарную зону». В похоронке прямым текстом написано, что «выполнял боевое задание на СВО».Срочник Иван Овчинников. 19 лет. Убит в Белгородской области. Также погиб за «санитарную зону», т.е. во имя ничего. Это доказывает, что срочников стали кидать в бой еще до боев в Курской области. А Путин лжец, слова которого ничего не стоят.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1397
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 19:08
#10713
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тут
Макс, приколись, с какой "независимостью" их предстоит поздравить :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 19:56
#10714
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Ну что там примолкли, все отошли от дня города?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 19:58
#10715
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Вчера он три раза пел, какой то певец, что он подарит что то..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4022
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 20:42
#10716
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saba:Эк Вас отруби зацепили, всей компанией несколько лет трындите, не надоело? Или больше зацепить нечем? Таноми без отрубей обходится, а у вас через пост отруби

Действительно,saba, отруби - это ничтожная мелочь, что на неё размениваться...
А вот главную его суть я выразила в комменте, которую наши толерантные удалили
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24314
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 20:46
#10717
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Цитата:
electro:
Макс, приколись, с какой "независимостью" их предстоит поздравить

А сколько было восторга, когда тот посол сказал что казахский учит. Бац, а он им сервер вставил свой :lol:
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1397
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 20:57
#10718
Комментарий удален модератором.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1397
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 21:47
#10719
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 22:46
#10720
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Жизнь, хороша!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 22:54
#10721
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Когда пьешь не спеша..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 23:03
#10722
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Прикольно, русские грабят тех русских, которые стали беженцами.
Мародерят получается?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 23:14
#10723
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Вот это да, мушчина!


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5650
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 23:31
#10724
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Цитата:
maxsaf:
. Бац, а он им сервер вставил

Ничего особенного не увидел, США подобным занимается по всему миру, я и в казахстанских и в российских банках до 2012 года точно видел предупреждения минфина США , кому нельзя перечислять деньги. Список утверждал именно минфин США, не сомневаюсь что и в канадских банках такое предупреждение есть. А это своего рода предостережение, вроде бы в мягкой форме, чтобы не нарушали санкции. Кстати большинство китайских и индийских банков перестали работать с российскими банками даже по принятию обратно рупий и юаней, боясь именно вторичных санкций США, посмотрите РБК, российский деловой канал. Ладно Электро, но от Максафа я такой элементарной безграмотности в нынешнем раскладе вещей в мировой политике не ожидал! Да, на сегодняшний день,что бы не говорили кремлевские пропагандисты в экономике США многие вещи диктуют с позиции силы и с этим считаются абсолютно все, кроме России, КНДР и пожалуй Ирана, даже Эритрея и Никарагуа!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10851
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.08.24 - 00:31
#10725
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Цитата:
111:
Когда пьешь не спеша..

---Ужас , а не пальчики !
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