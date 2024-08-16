Отправлено: - 20:53

maxsaf:

Значит если всего было 30 сообщений за год, то и удаленные комменты могут быть годичной давности либо меньше, так?

Цитата:Так. У некоторых полноправных пользователей, которых давно не было на сайте, я вижу в статистике по 1 или 2 удаленных комментария. И если они снова начнут комментировать и нарушат правила. то система прибавит к этим одному или двум еще 2 или один коммент.