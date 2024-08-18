Отправлено: - 22:05

111:

Такой авиации не существует,пажарной. Может пажареная?

Цитата:......может и пажареная чесно говоря не разбираюсь многоуважаемый мною Марик ты всё знаешь,ты с высшим образование а что три класса 23й школы её закрыли, потом да 115ю с шанхая ходил по железке,меня отличника тогда хоть в какую фазанку на сантехника бы взяли отвлёкся от темы так ты мне неучу обьясни какие то они это самое существуют.........за одно если сможешь обьясни почему не смогли от пажара или пожора спасти наш реликтовый лес.... заранее благодарю тебя многоуважаемый....