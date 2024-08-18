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≡ В Казахстане будут выявлять дома, которые нужно реконструировать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49888
В Казахстане будут выявлять дома, которые нужно реконструировать
Отправлено: 18.08.24 - 11:36
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"Многоквартирным жилым домам, построенным до 2000 года, могут быть присвоены классы "D", "Е" с целью разработки мероприятий по реконструкции данных зданий", - отмечено в документе.
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
931
Re: В Казахстане будут выявлять дома, которые нужно...
Отправлено: 18.08.24 - 11:36
#1
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Цитата:
Задача – к 2029 году снизить ключевые показатели энергопотребления и энергоемкости минимум на 15 процентов".

Пока вы то сделаете, показатель снизится сам. Дома, требующие ремонт, рухнут сами в ожидании.
Надо не пенопластом центр закрывать, а на окраины внимание обращать.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1546
Re: В Казахстане будут выявлять дома, которые нужно...
Отправлено: 18.08.24 - 12:53
#2
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:-) Не, ну для воровать схема очень даже ничего...
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1978
Re: В Казахстане будут выявлять дома, которые нужно...
Отправлено: 18.08.24 - 21:52
#3
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Взносы на капитальный ремонт ещё толком собирать не начали, а уже пасть на них разинули.
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