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≡ Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия дорог
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49888
Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия дорог
Отправлено: 18.08.24 - 16:47
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Жители Актау пожаловались на сильный запах гари. В департаменте по ЧС Мангистауской области сообщили, что запах идет от горения камыша на побережье Каспийского моря, но потушить его невозможно.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1500
Re: Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия...
Отправлено: 18.08.24 - 16:47
#1
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....где наша противопажарная авиация?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40348
Re: Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия...
Отправлено: 18.08.24 - 17:21
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
противопажарная

Такой авиации не существует,пажарной.
Может пажареная?
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electro
* electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1396
Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия дорог
Отправлено: 18.08.24 - 18:19
#3
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Цитата:
111:

никакой авиации не существует, только звездабольство от тебя
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
53
Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия дорог
Отправлено: 18.08.24 - 20:58
#4
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Цитата:
electro:
никакой авиации не существует,


Авиапарк состоит из 33 вертолетов,
базирование воздушных судов предусмотрено в 17 крупных городах республики, что позволяет обеспечить оперативное реагирование на ЧС в любой точке страны.
С начала текущего года Спасательной авиацией Казахстана на предупреждение и ликвидацию ЧС осуществлено порядка тысячи вылетов.
Наиболее интенсивно авиационный парк задействовался в сентябре текущего года, когда с применением авиации ликвидированы природные пожары в ряде регионов страны, в том числе крупные лесные пожары в Костанайской, Абайской, Жетысуской областях.
Для тушения природных пожаров в данном случае были применены =
вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5А,
для доставки и слива воды на очаги и кромки пожаров и
ЕС-145 (Еврокоптер) для проведения разведки и оперативной доставки десанта к местам тушения пожара.

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electro
* electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1396
Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия дорог
Отправлено: 18.08.24 - 21:14
#5
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Цитата:
simkst:

а что же они тогда жалуются?
смотри, щас цивралай тебе распишет, что и почём
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1500
Re: Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия...
Отправлено: 18.08.24 - 22:05
#6
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Цитата:
111:
Такой авиации не существует,пажарной. Может пажареная?

......может и пажареная чесно говоря не разбираюсь многоуважаемый мною Марик ты всё знаешь,ты с высшим образование а что три класса 23й школы её закрыли, потом да 115ю с шанхая ходил по железке,меня отличника тогда хоть в какую фазанку на сантехника бы взяли отвлёкся от темы так ты мне неучу обьясни какие то они это самое существуют....

.....за одно если сможешь обьясни почему не смогли от пажара или пожора спасти наш реликтовый лес.... заранее благодарю тебя многоуважаемый.... ;-) ;-) ;-)
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