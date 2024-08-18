Отправлено: - 21:05

родом из Шанхая2022:

при Рубинштейне не было такого бардака всё работало как часы сам свидетель.... ...да хороший подарок к его дню рождения...а всё прискорбно умирает железка вагоны,вокзалы..

Цитата:Давайте без пессимистических настроенийЖелезка не умрет, как без нее.И Бертрана Рубинштейна вспомним хорошим словом!