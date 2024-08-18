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≡ Начальника станции Костанай освободили от должности за беспорядок на вокзале
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49888
Начальника станции Костанай освободили от должности за беспорядок на вокзале
Отправлено: 18.08.24 - 15:22
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Начальника железнодорожной станции Костанай освободили от должности из-за неудовлетворительного состояния городского вокзала, сообщили в КТЖ. Уволили и заместителя директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1500
Re: Начальника станции Костанай освободили от должности за...
Отправлено: 18.08.24 - 15:22
#1
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......19 августа день рождения первого начальника Костанайского (изначально Кустанайского) отделения дороги (НОДа) Бертрана Рубинштейна (1923-2017 гг.).
.......при Рубинштейне не было такого бардака всё работало как часы сам свидетель....

...да хороший подарок к его дню рождения...а всё прискорбно умирает железка вагоны,вокзалы...
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2253
Re: Начальника станции Костанай освободили от должности за...
Отправлено: 18.08.24 - 21:05
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
при Рубинштейне не было такого бардака всё работало как часы сам свидетель.... ...да хороший подарок к его дню рождения...а всё прискорбно умирает железка вагоны,вокзалы..

Давайте без пессимистических настроений :-o
Железка не умрет, как без нее.
И Бертрана Рубинштейна вспомним хорошим словом!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1500
Re: Начальника станции Костанай освободили от должности за...
Отправлено: 18.08.24 - 21:45
#3
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Цитата:
Нурбанчик:
Давайте без пессимистических настроений :-o Железка не умрет, как без нее.


.....хочу но не получается....ты лучше достопочтейнеший Нурбанчик скажи мне куда делись часы с вокзала на том месте где сейчас Костанай вокзалы снизу были часы а сейчас их нету.
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