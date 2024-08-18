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≡ Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия дорог
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49887
Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия дорог
Отправлено: 18.08.24 - 16:47
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Жители Актау пожаловались на сильный запах гари. В департаменте по ЧС Мангистауской области сообщили, что запах идет от горения камыша на побережье Каспийского моря, но потушить его невозможно.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1497
Re: Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия...
Отправлено: 18.08.24 - 16:47
#1
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....где наша противопажарная авиация?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40344
Re: Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия...
Отправлено: 18.08.24 - 17:21
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
противопажарная

Такой авиации не существует,пажарной.
Может пажареная?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1389
Пожар на берегу Каспия не могут потушить из-за отсутствия дорог
Отправлено: 18.08.24 - 18:19
#3
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