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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 21:37
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 21:38
А если мне залезть на свою девятину на крышу, вон ту красную и салют заснять, толк будет?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 890
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 23:52
опять какой-то "повар" попался.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 11:50
Цитата:
Таких же как сам?
Кустанайцев которые сами себе нацию придумали и уехали в дойчланд в 90ые?))
Цитата:
Так не интересны что ты вон дуешься и краснеешь пытаясь их как-то высмеять и дез аргументировать))
Пыхти дальше
Цитата:
Так Путин то всетаки договорился с Зеленским на сдачу курска или нет? Ты как сам думаешь? А то от тебя ни одной мысли только вонь пока не по темеЦитата:
Лучше чем что? Чем твой русский? Ну понятно
У меня то нет босса ирландца при котором приходится шопотом на русском общаться иначе накажет))Цитата:
Нет не знаешь
Ты вообще ничего не знаешь даже в своей теме по программированию плаваешь
Цитата:
Так не любит что в парламент приглашает и там ему рукоплескает)))
Даже в Украине такого нет а в Канаде есть
Канада нацистская страна? Путину может надо вторгнутся в Виннипег? Цитата:
Нет ты приделах
Ты же типичный подстрекатель
Сидишь на западе и топишь за путина обвиняя Украину в нацизме
Думаешь ЦИПСо украинское не знает о таких как ты?))
Цитата:
Вот тебе инфо повод
В Канаде в офисе разрешают индусам на своем разговаривать
А русским мигрантам приходится общаться шопотом)))
Цитата:
А зачем? Убежал бы из за дождя или снега зимой
На ногу наступили в автобусе аааа злые казахи виноваты, нацизм, убегу)))
Тебе же главное причину было найти чтобы потом вонять)
Странно как ты ещё полит убежища в Канаде не попросил
Обычно такие как ты и на такое готовы лишь бы приютили))
Эл-починно:
Ходил сегодня в сауну - термальную. Кустанайцев встретил
Ходил сегодня в сауну - термальную. Кустанайцев встретил
Таких же как сам?
Кустанайцев которые сами себе нацию придумали и уехали в дойчланд в 90ые?))
Цитата:
Эл-починно:
Я к чему это? Да всё к тому, что никому ваши высеры неинтересны тут
Я к чему это? Да всё к тому, что никому ваши высеры неинтересны тут
Так не интересны что ты вон дуешься и краснеешь пытаясь их как-то высмеять и дез аргументировать))
Пыхти дальше
Цитата:
Эл-починно:
Скучно!! Уныло!!
Скучно!! Уныло!!
Так Путин то всетаки договорился с Зеленским на сдачу курска или нет? Ты как сам думаешь? А то от тебя ни одной мысли только вонь пока не по темеЦитата:
maxsaf:
И тем не менее, твой русский стал значительно лучше
И тем не менее, твой русский стал значительно лучше
Лучше чем что? Чем твой русский? Ну понятно
У меня то нет босса ирландца при котором приходится шопотом на русском общаться иначе накажет))Цитата:
maxsaf:
Знаю, ты латыш
Знаю, ты латыш
Нет не знаешь
Ты вообще ничего не знаешь даже в своей теме по программированию плаваешь
Цитата:
maxsaf:
Ну таких как Хунка, даже официальная Канада не особо любит
Ну таких как Хунка, даже официальная Канада не особо любит
Так не любит что в парламент приглашает и там ему рукоплескает)))
Даже в Украине такого нет а в Канаде есть
Канада нацистская страна? Путину может надо вторгнутся в Виннипег? Цитата:
maxsaf:
А чё мне туда лезть? Я вообще не при делах
А чё мне туда лезть? Я вообще не при делах
Нет ты приделах
Ты же типичный подстрекатель
Сидишь на западе и топишь за путина обвиняя Украину в нацизме
Думаешь ЦИПСо украинское не знает о таких как ты?))
Цитата:
maxsaf:
Конечно, на языковую. Но как назло инфоповода нет
Конечно, на языковую. Но как назло инфоповода нет
Вот тебе инфо повод
В Канаде в офисе разрешают индусам на своем разговаривать
А русским мигрантам приходится общаться шопотом)))
Цитата:
maxsaf:
Могли бы и мне дать 70 лет, мне бы хватило
Могли бы и мне дать 70 лет, мне бы хватило
А зачем? Убежал бы из за дождя или снега зимой
На ногу наступили в автобусе аааа злые казахи виноваты, нацизм, убегу)))
Тебе же главное причину было найти чтобы потом вонять)
Странно как ты ещё полит убежища в Канаде не попросил
Обычно такие как ты и на такое готовы лишь бы приютили))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 11:53
Цитата:
А чё лапти алаладинов с каждым пленным теперь будет фоткаться которых другие поймали?))
Как Ахмат обвинили в том что те убежали от ВСУ так теперь им срочно надо доказывать что они великие бойцы и рембы))
Но уже ничего не попишешь
Факт есть ВСУ умудрились попасть в Курскую область не встретив на своем пути Ахмата
Те в норах прятались что-ли? Ржёт вся Россия уже
N0name:
опять какой-то "повар" попался.
опять какой-то "повар" попался.
А чё лапти алаладинов с каждым пленным теперь будет фоткаться которых другие поймали?))
Как Ахмат обвинили в том что те убежали от ВСУ так теперь им срочно надо доказывать что они великие бойцы и рембы))
Но уже ничего не попишешь
Факт есть ВСУ умудрились попасть в Курскую область не встретив на своем пути Ахмата
Те в норах прятались что-ли? Ржёт вся Россия уже
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 11:56
Чеченцы не сдаются
ВСУ публикует кадры с пленными чеченцами
Это не настоящие чеченцы покажите их документы!
ВСУ публикует документы этих чеченцев все они из батальона Ахмат
Это не правильные чеченцы мы их выписываем из чеченцев! Пусть домой не возвращаются!
Эти чеченцы записываются в батальон ВСУ "свободная Ичкерия"
Занавес))
ВСУ публикует кадры с пленными чеченцами
Это не настоящие чеченцы покажите их документы!
ВСУ публикует документы этих чеченцев все они из батальона Ахмат
Это не правильные чеченцы мы их выписываем из чеченцев! Пусть домой не возвращаются!
Эти чеченцы записываются в батальон ВСУ "свободная Ичкерия"
Занавес))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 12:46
Цитата:
Украинцы тоже поди недоумевают, типа какого фига 12 тыщ бойцов, со слов Апти Алаутдинова, ломанулись на Курск, вместо того чтобы свой Донбасс вернуть. Дурдом
abaika95:
Россияне сами недоумевают как так? Гру знало, ФСБ знало, Ахмат и тот знал все знали что готовится удар И только генштаб все это мимо ушей пропустил как специально и впустил ВСУ
Россияне сами недоумевают как так? Гру знало, ФСБ знало, Ахмат и тот знал все знали что готовится удар И только генштаб все это мимо ушей пропустил как специально и впустил ВСУ
Украинцы тоже поди недоумевают, типа какого фига 12 тыщ бойцов, со слов Апти Алаутдинова, ломанулись на Курск, вместо того чтобы свой Донбасс вернуть. Дурдом
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 12:49
Цитата:
Видишь в чем разница между Канадой и Украиной: в Канаде заметили ошибку, исправили, извинились. А в Украине этому Хунке и сейчас бы рукоплескали.
abaika95:
Даже в Украине такого нет а в Канаде есть Канада нацистская страна?
Даже в Украине такого нет а в Канаде есть Канада нацистская страна?
Видишь в чем разница между Канадой и Украиной: в Канаде заметили ошибку, исправили, извинились. А в Украине этому Хунке и сейчас бы рукоплескали.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 12:55
Цитата:
Скорее всего не знает, я же не бегаю по всем подряд сайтам и пабликам с лозунгами против Украины. Я сижу только здесь, на этом форуме, потому что ты тоже тут, и твой напарник и ценники тут
abaika95:
Думаешь ЦИПСо украинское не знает о таких как ты?))
Думаешь ЦИПСо украинское не знает о таких как ты?))
Скорее всего не знает, я же не бегаю по всем подряд сайтам и пабликам с лозунгами против Украины. Я сижу только здесь, на этом форуме, потому что ты тоже тут, и твой напарник и ценники тут
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 12:57
Цитата:
Ну это вряд ли - тут у нас климат один в один, так что снова мимо
Цитата:
Причина сама меня нашла, терпи теперь
abaika95:
Убежал бы из за дождя или снега зимой
Убежал бы из за дождя или снега зимой
Ну это вряд ли - тут у нас климат один в один, так что снова мимо
Цитата:
abaika95:
Тебе же главное причину было найти чтобы потом вонять)
Тебе же главное причину было найти чтобы потом вонять)
Причина сама меня нашла, терпи теперь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 13:00
Цитата:
Такой толпой могли бы и Донбасс отбить назад. Чё ты им не подсказал?
abaika95:
Факт есть ВСУ умудрились попасть в Курскую область
Факт есть ВСУ умудрились попасть в Курскую область
Такой толпой могли бы и Донбасс отбить назад. Чё ты им не подсказал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 13:34
Цитата:
Я не знаю, кто и что тут придумывает. ы про нацию и слова не сказал - сказочник!
abaika95:
Кустанайцев которые сами себе нацию придумали
Кустанайцев которые сами себе нацию придумали
Я не знаю, кто и что тут придумывает. ы про нацию и слова не сказал - сказочник!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 14:06
Цитата:
А сколько радости? с улыбочками, откуда только?
abaika95:
Занавес))
Занавес))
А сколько радости? с улыбочками, откуда только?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 17:17
Цитата:
Он им наверно показал, как тут развлекается, теперь они узнали, что он за войну против украинцев, быстро риторику сменил, оказывается он только про ценники..
abaika95:
русским мигрантам приходится общаться шопотом)))
русским мигрантам приходится общаться шопотом)))
Он им наверно показал, как тут развлекается, теперь они узнали, что он за войну против украинцев, быстро риторику сменил, оказывается он только про ценники..
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1389
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 17:24
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