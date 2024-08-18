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≡ «Даже полгода выстоять будет сложно». Участники и организаторы Ethno Fashion Week в Костанае - о развитии креативной индустрии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49887
«Даже полгода выстоять будет сложно». Участники и организаторы Ethno Fashion Week в Костанае - о развитии креативной индустрии
Отправлено: 18.08.24 - 11:33
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Проекту Ethno Fashion Week два года, его организаторы намерены продвигать исконную культуру казахского народа, органично сочетать в современном гардеробе традиционное: натуральные ткани, украшения, орнаменты...
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v
* vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
930
Re: «Даже полгода выстоять будет сложно». Участники и...
Отправлено: 18.08.24 - 11:33
#1
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Что-то на (почти) всех "этномодных" сударышнях нет ни одного традиционного элемента. Получается - их "креатив" - это так, пшик.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40344
Re: «Даже полгода выстоять будет сложно». Участники и...
Отправлено: 18.08.24 - 17:13
#2
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Детская мода на подиумах, своего рода детское порно, ну хоть дожили до этого
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