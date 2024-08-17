Отправлено: - 11:50

Эл-починно:

Ходил сегодня в сауну - термальную. Кустанайцев встретил

Эл-починно:

Я к чему это? Да всё к тому, что никому ваши высеры неинтересны тут

Эл-починно:

Скучно!! Уныло!!

maxsaf:

И тем не менее, твой русский стал значительно лучше

maxsaf:

Знаю, ты латыш

maxsaf:

Ну таких как Хунка, даже официальная Канада не особо любит

maxsaf:

А чё мне туда лезть? Я вообще не при делах

maxsaf:

Конечно, на языковую. Но как назло инфоповода нет

maxsaf:

Могли бы и мне дать 70 лет, мне бы хватило

Цитата:Таких же как сам?Кустанайцев которые сами себе нацию придумали и уехали в дойчланд в 90ые?))Цитата:Так не интересны что ты вон дуешься и краснеешь пытаясь их как-то высмеять и дез аргументировать))Пыхти дальшеЦитата:Так Путин то всетаки договорился с Зеленским на сдачу курска или нет? Ты как сам думаешь? А то от тебя ни одной мысли только вонь пока не по темеЦитата:Лучше чем что? Чем твой русский? Ну понятноУ меня то нет босса ирландца при котором приходится шопотом на русском общаться иначе накажет))Цитата:Нет не знаешьТы вообще ничего не знаешь даже в своей теме по программированию плаваешьЦитата:Так не любит что в парламент приглашает и там ему рукоплескает)))Даже в Украине такого нет а в Канаде естьКанада нацистская страна? Путину может надо вторгнутся в Виннипег? Цитата:Нет ты приделахТы же типичный подстрекательСидишь на западе и топишь за путина обвиняя Украину в нацизмеДумаешь ЦИПСо украинское не знает о таких как ты?))Цитата:Вот тебе инфо поводВ Канаде в офисе разрешают индусам на своем разговариватьА русским мигрантам приходится общаться шопотом)))Цитата:А зачем? Убежал бы из за дождя или снега зимойНа ногу наступили в автобусе аааа злые казахи виноваты, нацизм, убегу)))Тебе же главное причину было найти чтобы потом вонять)Странно как ты ещё полит убежища в Канаде не попросилОбычно такие как ты и на такое готовы лишь бы приютили))