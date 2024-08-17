НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 714 из 714«1...712713714
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 21:37
#10696
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нука с ее телефона
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 21:38
#10697
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если мне залезть на свою девятину на крышу, вон ту красную и салют заснять, толк будет?
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
890
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 23:52
#10698
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

опять какой-то "повар" попался.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 11:50
#10699
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ходил сегодня в сауну - термальную. Кустанайцев встретил

Таких же как сам?
Кустанайцев которые сами себе нацию придумали и уехали в дойчланд в 90ые?))
Цитата:
Эл-починно:
Я к чему это? Да всё к тому, что никому ваши высеры неинтересны тут

Так не интересны что ты вон дуешься и краснеешь пытаясь их как-то высмеять и дез аргументировать))

Пыхти дальше
Цитата:
Эл-починно:
Скучно!! Уныло!!

Так Путин то всетаки договорился с Зеленским на сдачу курска или нет? Ты как сам думаешь? А то от тебя ни одной мысли только вонь пока не по темеЦитата:
maxsaf:
И тем не менее, твой русский стал значительно лучше

Лучше чем что? Чем твой русский? Ну понятно
У меня то нет босса ирландца при котором приходится шопотом на русском общаться иначе накажет))Цитата:
maxsaf:
Знаю, ты латыш

Нет не знаешь
Ты вообще ничего не знаешь даже в своей теме по программированию плаваешь
Цитата:
maxsaf:
Ну таких как Хунка, даже официальная Канада не особо любит

Так не любит что в парламент приглашает и там ему рукоплескает)))
Даже в Украине такого нет а в Канаде есть
Канада нацистская страна? Путину может надо вторгнутся в Виннипег? Цитата:
maxsaf:
А чё мне туда лезть? Я вообще не при делах

Нет ты приделах
Ты же типичный подстрекатель
Сидишь на западе и топишь за путина обвиняя Украину в нацизме
Думаешь ЦИПСо украинское не знает о таких как ты?))


Цитата:
maxsaf:
Конечно, на языковую. Но как назло инфоповода нет

Вот тебе инфо повод

В Канаде в офисе разрешают индусам на своем разговаривать
А русским мигрантам приходится общаться шопотом)))
Цитата:
maxsaf:
Могли бы и мне дать 70 лет, мне бы хватило

А зачем? Убежал бы из за дождя или снега зимой
На ногу наступили в автобусе аааа злые казахи виноваты, нацизм, убегу)))
Тебе же главное причину было найти чтобы потом вонять)
Странно как ты ещё полит убежища в Канаде не попросил
Обычно такие как ты и на такое готовы лишь бы приютили))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 11:53
#10700
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
опять какой-то "повар" попался.

А чё лапти алаладинов с каждым пленным теперь будет фоткаться которых другие поймали?))

Как Ахмат обвинили в том что те убежали от ВСУ так теперь им срочно надо доказывать что они великие бойцы и рембы))

Но уже ничего не попишешь

Факт есть ВСУ умудрились попасть в Курскую область не встретив на своем пути Ахмата
Те в норах прятались что-ли? Ржёт вся Россия уже
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 11:56
#10701
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чеченцы не сдаются

ВСУ публикует кадры с пленными чеченцами

Это не настоящие чеченцы покажите их документы!

ВСУ публикует документы этих чеченцев все они из батальона Ахмат

Это не правильные чеченцы мы их выписываем из чеченцев! Пусть домой не возвращаются!

Эти чеченцы записываются в батальон ВСУ "свободная Ичкерия"


Занавес))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 12:46
#10702
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россияне сами недоумевают как так? Гру знало, ФСБ знало, Ахмат и тот знал все знали что готовится удар И только генштаб все это мимо ушей пропустил как специально и впустил ВСУ

Украинцы тоже поди недоумевают, типа какого фига 12 тыщ бойцов, со слов Апти Алаутдинова, ломанулись на Курск, вместо того чтобы свой Донбасс вернуть. Дурдом :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 12:49
#10703
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Даже в Украине такого нет а в Канаде есть Канада нацистская страна?

Видишь в чем разница между Канадой и Украиной: в Канаде заметили ошибку, исправили, извинились. А в Украине этому Хунке и сейчас бы рукоплескали. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 12:55
#10704
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Думаешь ЦИПСо украинское не знает о таких как ты?))

Скорее всего не знает, я же не бегаю по всем подряд сайтам и пабликам с лозунгами против Украины. Я сижу только здесь, на этом форуме, потому что ты тоже тут, и твой напарник ;-) и ценники тут :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 12:57
#10705
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Убежал бы из за дождя или снега зимой

Ну это вряд ли - тут у нас климат один в один, так что снова мимо ;-)

Цитата:
abaika95:
Тебе же главное причину было найти чтобы потом вонять)

Причина сама меня нашла, терпи теперь :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 13:00
#10706
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Факт есть ВСУ умудрились попасть в Курскую область

Такой толпой могли бы и Донбасс отбить назад. Чё ты им не подсказал? :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3417
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.08.24 - 13:34
#10707
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 714 из 714«1...712713714
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS