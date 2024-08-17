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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 17:28
Цитата:
Понятно, он налоги платит ВСУ, чтобы больше убивать русских и покупать западное вооружение.
Тебе его еще не хочется ликвидировать?
Vit:
Он не стреляет и не литает на самолётах. Он директор нефти и газа.. Он крутой. В от личии от меня.
Он не стреляет и не литает на самолётах. Он директор нефти и газа.. Он крутой. В от личии от меня.
Понятно, он налоги платит ВСУ, чтобы больше убивать русских и покупать западное вооружение.
Тебе его еще не хочется ликвидировать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 17:51
Что за столбы рубят ВСУшники?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 17:58
Апти
upload picture
Военный осведомитель
Кстати мосты разбомбили ВСУшники
Военный осведомитель
Кстати мосты разбомбили ВСУшники
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 18:11
Прикол.
Чеченец Акраман Масхабов, тот, что бегает в худи за 2300 ойро, рассказал как войска рф ударили по своему же детскому саду в курской области..
Во дела то..
upload photos
Чеченец Акраман Масхабов, тот, что бегает в худи за 2300 ойро, рассказал как войска рф ударили по своему же детскому саду в курской области..
Во дела то..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 19:49
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16598
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 20:21
Цитата:
Неа
Я же за Россию,русский язык и русских тут ниче не рву
Цитата:
Темболее
Как ты можешь строить утверждение чего то если ты даже не знаешь казах ли я или латыш?))
Цитата:
Неа
Ты прямо тут это писал
Что нацистов Украины надо давить и Россия применит яо
Тоесть убьют всех украинцев так?Цитата:
Не крутись
Мелко смотрится
Пока что ты сидишь и не идёшь в окопы)
Почему-то Цитата:
Пока тема Курска до конца не добита
А чё хочется тему сменить?))Цитата:
Не успел СССР всех русифицировать
Но начало было положено
Вон Макс типичный пример
Забыл что он украинец и считает себя ментально русским
maxsaf:
А ты типичный обрусевший казах
А ты типичный обрусевший казах
Неа
Я же за Россию,русский язык и русских тут ниче не рву
Цитата:
maxsaf:
под него - тебя знать никто не знает из форумчан. Хаты у тебя в России, а не у меня, так сфигали тебе Украина ближе? Конечно нет, Россия матушка тебе ближе
под него - тебя знать никто не знает из форумчан. Хаты у тебя в России, а не у меня, так сфигали тебе Украина ближе? Конечно нет, Россия матушка тебе ближе
Темболее
Как ты можешь строить утверждение чего то если ты даже не знаешь казах ли я или латыш?))
Цитата:
maxsaf:
Я протестую: домыслы
Я протестую: домыслы
Неа
Ты прямо тут это писал
Что нацистов Украины надо давить и Россия применит яо
Тоесть убьют всех украинцев так?Цитата:
maxsaf:
Название шикарное, поэтому туда пойдешь ты
Название шикарное, поэтому туда пойдешь ты
Не крутись
Мелко смотрится
Пока что ты сидишь и не идёшь в окопы)
Почему-то Цитата:
maxsaf:
Давай скорее уже, я хочу вывески обсуждать и ценники
Давай скорее уже, я хочу вывески обсуждать и ценники
Пока тема Курска до конца не добита
А чё хочется тему сменить?))Цитата:
Нурбанчик:
проходил срочную, привозили молодое пополнение из южных регионов Казахстана, и они не могли разговаривать на русском, а какой русификации речь?
проходил срочную, привозили молодое пополнение из южных регионов Казахстана, и они не могли разговаривать на русском, а какой русификации речь?
Не успел СССР всех русифицировать
Но начало было положено
Вон Макс типичный пример
Забыл что он украинец и считает себя ментально русским
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16598
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 20:23
Хоть ссы в глаза всё божья роса
А какие вы знаете пословицы про зетников и любителей путинской власти?))
Не съем так хоть поднакусаю))
Это когда Россия не смогла захватить Киев и решила отжать Донбасс
[Исправлено: abaika95, 17.08.2024 - 21:34]
А какие вы знаете пословицы про зетников и любителей путинской власти?))
Не съем так хоть поднакусаю))
Это когда Россия не смогла захватить Киев и решила отжать Донбасс
[Исправлено: abaika95, 17.08.2024 - 21:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16598
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 20:31
Сегодня ходил в термопарк
Одни россияне понаеховшие, очереди километровые
С кургана, Тюмени, Челябы,Магнитки
С открытым ртом ходят по нашим баням
В бассейнах бесятся
Ооо а чё у нас такое не построят?? Круто
Наши смотрят на них как на дикарей
Разговорился с одной семьёй в соляной сауне
Чё думают про Курск
Услышал интересную версию про которую даже не мыслил
Россияне говорят что может быть это договорняк произошел
Путин такое может сделать ему уже никто не доверяет в России
Все понимают что москвичи и Путин просто торгаши им бабки важнее чем люди
В итоге Путин мог сдать Курск чтобы выторговать себе Донбасс на переговорах которые естественно ведутся кулуарно
Россияне сами недоумевают как так? Гру знало, ФСБ знало, Ахмат и тот знал все знали что готовится удар
И только генштаб все это мимо ушей пропустил как специально и впустил ВСУ
Договорняк? Почему бы и нет
Потому и срочники целыми ротами сдаются повышая обменный фонд
Чтобы сейчас всех на всех поменять
Одни россияне понаеховшие, очереди километровые
С кургана, Тюмени, Челябы,Магнитки
С открытым ртом ходят по нашим баням
В бассейнах бесятся
Ооо а чё у нас такое не построят?? Круто
Наши смотрят на них как на дикарей
Разговорился с одной семьёй в соляной сауне
Чё думают про Курск
Услышал интересную версию про которую даже не мыслил
Россияне говорят что может быть это договорняк произошел
Путин такое может сделать ему уже никто не доверяет в России
Все понимают что москвичи и Путин просто торгаши им бабки важнее чем люди
В итоге Путин мог сдать Курск чтобы выторговать себе Донбасс на переговорах которые естественно ведутся кулуарно
Россияне сами недоумевают как так? Гру знало, ФСБ знало, Ахмат и тот знал все знали что готовится удар
И только генштаб все это мимо ушей пропустил как специально и впустил ВСУ
Договорняк? Почему бы и нет
Потому и срочники целыми ротами сдаются повышая обменный фонд
Чтобы сейчас всех на всех поменять
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 20:37
Ходил сегодня в сауну - термальную. Кустанайцев встретил. Разговорились, рассказывают психолог у них завёлся, людей одурачивает - бесшабашный в общем. Но слухи всё это!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 20:49
Я к чему это?
Да всё к тому, что никому ваши высеры неинтересны тут. Вы со 111-ым форумчан то спросили, что им интересно? С вами даже дискутировать бесполезно, всё извернёте. Поэтому просто давите свою жижу из ж как можете. Только тужиться успеваете. А при ответе на личности переходите - "вывсёврёте", "развалилитутвсё и уехали" - на большее не способны. Скучно!! Уныло!!
Да всё к тому, что никому ваши высеры неинтересны тут. Вы со 111-ым форумчан то спросили, что им интересно? С вами даже дискутировать бесполезно, всё извернёте. Поэтому просто давите свою жижу из ж как можете. Только тужиться успеваете. А при ответе на личности переходите - "вывсёврёте", "развалилитутвсё и уехали" - на большее не способны. Скучно!! Уныло!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 21:07
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 21:11
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 21:14
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 21:16
Комментарий проходит проверку.
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