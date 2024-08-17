Отправлено: - 20:21

maxsaf:

А ты типичный обрусевший казах

maxsaf:

под него - тебя знать никто не знает из форумчан. Хаты у тебя в России, а не у меня, так сфигали тебе Украина ближе? Конечно нет, Россия матушка тебе ближе

maxsaf:

Я протестую: домыслы

maxsaf:

Название шикарное, поэтому туда пойдешь ты

maxsaf:

Давай скорее уже, я хочу вывески обсуждать и ценники

Нурбанчик:

проходил срочную, привозили молодое пополнение из южных регионов Казахстана, и они не могли разговаривать на русском, а какой русификации речь?

Цитата:НеаЯ же за Россию,русский язык и русских тут ниче не рвуЦитата:ТемболееКак ты можешь строить утверждение чего то если ты даже не знаешь казах ли я или латыш?))Цитата:НеаТы прямо тут это писалЧто нацистов Украины надо давить и Россия применит яоТоесть убьют всех украинцев так?Цитата:Не крутисьМелко смотритсяПока что ты сидишь и не идёшь в окопы)Почему-то Цитата:Пока тема Курска до конца не добитаА чё хочется тему сменить?))Цитата:Не успел СССР всех русифицироватьНо начало было положеноВон Макс типичный примерЗабыл что он украинец и считает себя ментально русским