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≡ 12 швов на одном миллиметре - Уникальную операцию на сосуды головного мозга провели костанайские нейрохирурги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49881
12 швов на одном миллиметре - Уникальную операцию на сосуды головного мозга провели костанайские нейрохирурги
Отправлено: 17.08.24 - 17:51
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Нейрохирурги Костанайской областной больницы провели 6-часовую операцию на сосудах головного мозга. Ее уникальность в очень маленьком диаметре сосуда - 1-2 мм. Поэтому операцию проводили под микроскопом.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
301
Re: 12 швов на одном миллиметре - Уникальную операцию на сосуды...
Отправлено: 17.08.24 - 17:51
#1
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Если решение доктора правильное, то флаг Казахстана ему в руки!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1958
Re: 12 швов на одном миллиметре - Уникальную операцию на сосуды...
Отправлено: 17.08.24 - 19:34
#2
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Цитата:
Нейрохирурги Костанайской областной больницы 15 августа провели 6-часовую операцию. Сосуды, расположенные на коре головного мозга, соединили между собой, чтобы в обход запустить движение веществ, а значит дать питание головному мозгу.

Источник:


Так в городской больнице провели ремонт и установили супер современное оборудование компании Philips в операционной где будут проводить операции на головном мозге и лечить людей от последствии инсультов. Наши ребята прокладывали инженерные коммуникации
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