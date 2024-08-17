Отправлено: - 19:21

абике:

Много шума из ничего! Надо было помочь врачу сначала восстановиться с которой его уволили. Сейчас он просто безработный и речи не может быть насчет получения должности главного врача!

Цитата:Вы правы. Этот врач неизвестен ни кому и что либо о нём положительного я не слышала... раз даже не может восстановиться значить ничего хорошего он не представляет.