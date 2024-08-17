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≡ Иск кандидата в главврачи: сторона истца заявила отвод всем судьям Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49881
Иск кандидата в главврачи: сторона истца заявила отвод всем судьям Костанайской области
Отправлено: 17.08.24 - 17:35
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"Заявляем отвод судье. Суд пытается легализовать незаконно полученную УЗАКО видеозапись. В момент, когда должно было быть оглашено решение суда, судью областной суд. Это нонсенс. В правовом государстве судья независим, и вызов его куда-либо недопустим. Судья, находясь в совещательной комнате, не имеет права контактировать ни с кем." - сказал представитель истца.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40324
Re: Иск кандидата в главврачи: сторона истца заявила отвод всем...
Отправлено: 17.08.24 - 17:35
#1
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Коррупция, агашка Макешка и Сакешки, куда же без этого у нас в Казахстане..
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
301
Re: Иск кандидата в главврачи: сторона истца заявила отвод всем...
Отправлено: 17.08.24 - 17:48
#2
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Много шума из ничего! Надо было помочь врачу сначала восстановиться с которой его уволили. Сейчас он просто безработный и речи не может быть насчет получения должности главного врача!
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1958
Re: Иск кандидата в главврачи: сторона истца заявила отвод всем...
Отправлено: 17.08.24 - 19:21
#3
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Цитата:
абике:
Много шума из ничего! Надо было помочь врачу сначала восстановиться с которой его уволили. Сейчас он просто безработный и речи не может быть насчет получения должности главного врача!

Вы правы. Этот врач неизвестен ни кому и что либо о нём положительного я не слышала... раз даже не может восстановиться значить ничего хорошего он не представляет.
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