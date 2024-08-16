Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Дальше закон двигать не будем" - Депутат мажилиса Альберт Рау о закрытии вещевого рынка в Рудном
"Дальше закон двигать не будем" - Депутат мажилиса Альберт Рау о закрытии вещевого рынка в Рудном
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать