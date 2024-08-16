Отправлено: - 18:22

родом из Шанхая2022:

.....раньшеи чаво только не было у нас,сегодня мусор элементарно вывести не можем, тонем спасите!!!!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 17.08.2024 - 19:23]

Цитата:А кто не вывозил? Кушнир А.П.! Дом в Москве, семья дети в Москве, плюс гражданин Роиси. Все деньги уходили туда. Сейчас взялись ребята, уволили гл.буха , снабженца, гл.механика..и выявили мафию по распиливанию народных денег.. Надо проверить всех кто на ключевых должностях на предмет гражданства!