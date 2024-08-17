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"Заявляем отвод судье. Суд пытается легализовать незаконно полученную УЗАКО видеозапись. В момент, когда должно было быть оглашено решение суда, судью областной суд. Это нонсенс. В правовом государстве судья независим, и вызов его куда-либо недопустим. Судья, находясь в совещательной комнате, не имеет права контактировать ни с кем." - сказал представитель истца.