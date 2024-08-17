Отправлено: - 16:09

Vit:

Мир увидел. Я понял почему Абайка купил хату в челябинске. Я понял почему ты хочешь сына выгнать из дома. В Европу. Я понял почему Кайрат дочу в Венгрию отправил Я понял почему Макс уехал в Канаду

Цитата:Ну вот видишь, ЛГБТ и феминизм, который сегодня есть у наших студентов, это есть хорошо.Наконец то ты это понял..