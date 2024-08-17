НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49880
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 11:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уроженка Тобыла 27-летняя Шадиар СЕЙДАХМЕТОВА обучается на бакалавра на факультете политических наук и международных отношений в Мессинском университете и проживает в Мессине, на северо-востоке острова Сицилия в Италии. Шадиар рассказала о своей учебе и особенностях проживания в Италии.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15228
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 16:05
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мир увидел. Я понял почему Абайка купил хату в челябинске. Я понял почему ты хочешь сына выгнать из дома. В Европу. Я понял почему Кайрат дочу в Венгрию отправил Я понял почему Макс уехал в Канаду
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40320
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 16:09
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Мир увидел. Я понял почему Абайка купил хату в челябинске. Я понял почему ты хочешь сына выгнать из дома. В Европу. Я понял почему Кайрат дочу в Венгрию отправил Я понял почему Макс уехал в Канаду

Ну вот видишь, ЛГБТ и феминизм, который сегодня есть у наших студентов, это есть хорошо.
Наконец то ты это понял..
Профайл
Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
21
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 16:55
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Наверное, сына жены.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15228
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 17.08.24 - 17:20
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТТ:

Я ушёл когда мы уже ненавидили друг друга. Нет дети мои. Хотя. Кто знает. Бабы же те ещё. Не есключаю что рога. Вы же мне намекаите на это. Она одна. И знает что если и найдёт. То точно. Будет от меня.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS