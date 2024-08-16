Реальный срок Кайрата Сатыбалды заменили на ограничение свободы
Отправлено: 16.08.24 - 16:37
Кайрат Сатыбалды считает, что он положительно характеризуется, возместил по приговору причиненный ущерб, а также добровольно передал государству другие денежные средства и имущество на общую сумму более 700 млрд тенге. Читать новость
Украдешь мало- реально сядешь, украдешь много-активно участвуешь в воспитательных мероприятиях и состоишь в добровольной организации осужденных, и в конце концов- пробационный контроль ( пальчиком только погрозят).... Не отсидев и одной пятой срока.. Капец.. В Китае бы принародно расстреляли...
Все идет по плану деда! В Казахстане нет реального лишения свободы для расхитителей бюджетных денег, как и смертной казни, поэтому в таком жалостливом гос-ве постепенно все разворуют и сдадут Китаю! А сейчас идет показуха борьбы с коррупцией, которую показывают доверчивым гражданам, которые отдают свои деньги мошенникам!
ОГПУ: Расстреливать таких нужно, просто как в тире
....зачем так жестоко? ....тем более деньги все вернул,участник худ.самодеятельности и добровольной организации осуждённых,покаялся заплатил всё на свободу нечего его там содержать....не дай бог что случится наши Европейские и американские друзья нас обвинят нееее пускай гуляет..Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Теперь этот тип встанет на лыжи (убежит) и будет поливать Казахстан из за рубежа.
....он не сможет убежать,сначала пускай 100 часов отработает, везут к нам в город и мусор убирает город чище будет,да и наши западные друзья его обратно вернуть,а вообще я бы с него пылинки сдувал у дяди ещё есть рычаги и он может на давить на них....а нам потом не сдобровать...
Мой из детдомовских приятелей Макс салуянов первый свой срок получил что у соседа пенсионера увел пенсию, второй за ноутбук который унес с места распития с дружками на хате,причем за каждый получил по четыре года, правда на втором сроке вышел по удо и через месяц загремел на восемь лет за телефон. В принципе работящий крепкий парень имел бы поддержку,никак не опустился бы до этого
Плямяннику бывшего президента Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды заменили реальный срок на ограничение свободы, передает корреспондент. Корректор — это специалист, который проверяет тексты на предмет ошибок и опечаток. Он не занимается смысловой редактурой текста, а проверяет грамматику, орфографию и пунктуацию.
......Тимур добрый день!!!! Вам не требуется корректор?Соглашусь на неполный рабочий день или на пол ставки,ну как приеду с заработков.В слове племянник букву поменяйте....Спасибо!!!!
Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать