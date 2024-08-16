НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 712 из 713«1...710711712713»
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 21:58
#10666
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то приехал с Рудного, тут смотрю праздник во всю
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 22:22
#10667
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Были, меньше процента на все казахское население, например Амангельдинский, Амантогайский районы Тургайской области, самые отдаленные поселки, где русского человека видели раз в год, когда начальство приезжало. Но города и райцентры были действительно русифицированы

Не спорю, что в северном Казахстане большинство общались на русском языке, с 1987 года хорошо познакомился с Кустанайской областью, когда родители меня перевезли с Алма-Аты в декабре 1986 в Кустанай к родственникам, и до 1995 я жил и учился в Кустанае пока не призвался в армию.
Но то что к нам в часть при МО РК в Алма-Ате весной 1996-го привезли молодое пополнение с юга Казахстана,было всё-таки не привычно, что не говорят по-русски.
Кроме командира части и замполита, с моего призыва были ребята казахи кто говорил с новобранцами на родном языке.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10842
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 01:13
#10668
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А тут администрация не видит, как этот мачо целую нацию, народ регулярно скотом обзывает.

----Не ,шоры на глазах
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10842
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 01:33
#10669
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
что ты в данном случае опять соврал,

-----У тебя врут , кроме тебя
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10842
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 01:34
#10670
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Когда клеветой то против казахов закончишь заниматься?

----Марик , а где тут клевета ???
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10842
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 01:38
#10671
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А тут администрация не видит

----Как там про бревно ? Администрация уже много чего не видеть
,
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 06:40
#10672
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:

Север, Юг, здесь особо не при чём. Шымкент на юге находится, городские казахи моего возраста по казахски не разговаривали, мои двоюродные в частности. Тургай куда отнести? Если к северу, полно аулов, где я говорю русские раз в год приезжали для проверки и зачем им русский язык? По этому вопросу, лучше всего у Максафа проконсультироваться, он все знает, сколько человек в Казахстане считало родным русский, сколько владело свободно и т.д Это его главный аргумент в борьбе за статус государственного русского языка в Казахстане.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 08:11
#10673
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрел сегодня Утро на первом.Сначала идёт анонс программ, Поехали, Жизнь своих, повара на колесах, показывают Камчатку, Русский Север, Карачаево-Черкессию, такие красоты! А потом новости, мы успешно бомбили там, убили столько то людей,вытесняем противника и т.д
Что же мирно не живется то? Зачем в чужую страну поперлись? Там везде людей не хватает, можно 100 Донбассов переселить, нет надо все в пепелище превратить, а потом гордиться, что восстанавливаем! Так Нурбанчик?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15228
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 08:23
#10674
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
За базар надо держать ответ. Никто за язык не тянул.

Не надо меня тянуть за базар. Я очень сложный чел. На счёт фронта. Легко. Двоерныйй брат Москва. Киев второй. Жена беларуская . За кого воевать. Дети ваще походу не понятно кто. То-ли беларуссы или хохлы
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
802
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 13:55
#10675
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"капитан! Попутный ветер!!
Время отплывать кукухой!.."
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 14:07
#10676
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мичман не горюй!

:lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 15:34
#10677
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Киев второй.

Значит твой брат нацист что ли, раз он поддержал Зеленского?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15228
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 15:56
#10678
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Нет он хороший парень. Как я. Он не стреляет и не литает на самолётах. Он директор нефти и газа.. Он крутой. В от личии от меня.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 16:10
#10679
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Он директор нефти и газа.. Он

Но он работает на Зеленского?
А ты на Дуду.
Это нормально.
Да, а причем твоя любовь то к Путину?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15228
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.08.24 - 16:19
#10680
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Но он работает на Зеленского?
Киевский да. Московский нет. Вообще все тяжело я сидел в гостях и незнал че говорить.
Профайл
Страница 712 из 713«1...710711712713»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS